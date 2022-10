Da Ieg, Ecomondo 2022: la più alta concentrazione di eventi internazionali

Gestione delle acque, Blue economy, ricerca e innovazione, finanza e formazione, Agri-food e catene del valore tra i temi dove Ecomondo fa leva sulle relazioni con Bruxelles; oltre 90 i convegni

Ecomondo 2022, la più alta concentrazione di eventi internazionali di sempre per l´edizione numero 25. Con un evento ogni sei compartecipato dalla Commissione europea o con suoi executive ospiti, sono 94 i convegni distribuiti nei quattro giorni del Salone di Italian Exhibition Group (Ieg) dedicato all´economia circolare che si terrà in fiera a Rimini dall´8 all´11 novembre prossimi, in contemporanea con Key Energy, la manifestazione dedicata alle energie rinnovabili e con gli Stati Generali della Green Economy (8-9 novembre), giunti all´undicesima edizione. E di questi eventi, 15 sono targati Commissione europea attraverso sue agenzie operative come la European Research Executive Agency (REA) o European Mission A Soil Deal for Europe o, ancora, CINEA. A seguiire, il catalogo dei temi.

Gestione e valorizzazione delle acque

´Digitalization and cyber-physical systems for water-smart cities and industries: demos and showcase´, martedì 8 dalle ore 10 in Sala Global Water Expo pad. D1; a cura del Comitato Tecnico-Scientifico di Ecomondo, Digital Water 2020 Synergy Group and ICT 4 WATER, Water Europe, European Commission, Università Politecnica delle Marche. ´Zero Polluted and Circular Water´, mercoledì 9 dalle ore14 in Sala Global Water Expo pad. D1; a cura del Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo, Istituto Superiore di Sanità, Legambiente, Università Politecnica delle Marche, Utilitalia. Per il capitolo Blue Economy, la Commissione interviene a ´Commit to the Mission Charter to contribute to a healthy ´pollution free´ MED´, mercoledì 9 dalle ore 14 in Sala Diotallevi 2 Hall Sud; organizzato da CTS Ecomondo, BlueMed GSOs, Federchimica-PlasticsEurope Italia, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), CNR.

Ricerca e innovazione

Mercoledì 9. ´Green Assist – The new advisory initiative to make your investments greener´, 09:30 – 10:45

Sala Ravezzi 1 Hall Sud; organizzato da European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) e ´Cluster meeting: Horizon 2020 and Horizon Europe projects contributing to the EU Plastics Strategy´, dalle 14 in Sala Ravezzi 1 Hall Sud; a cura di European Research Executive Agency (REA).

´Transition towards carbon neutrality´, mercoledì 9 dalle 10 in Sala Diotallevi 2 Hall Sud; organizzato dal CTS di Ecomondo con BNCT working party, OECD. ´Pitch session with EU funded projects with sustainable solutions´, ancora mercoledì dalle 15:30 in Sala Mimosa Pad B6; curato dai CTS di Ecomondo e Key Energy assieme alla Commissione europea. ´EU funding for green projects – a world of possibilities´, giovedì 10, alle 14 Innovation Arena – Hall Sud; a cura dei CTS di Ecomondo e Key Energy e la Commissione europea. Venerdì 11 infine, ´Innovative experiences of Circular economy and Blue Growth in the Western Balkans´, 14:00 – 18:15 Sala Diotallevi 2 Hall Sud; a cura del CTS di Ecomondo e Interreg ADRION Programme e APRE.

Finanza, formazione e comunicazione

´Blue skills and careers for the European Green Deal´, mercoledì 9 dalle ore 11:15 in Sala Ravezzi 1 Hall Sud; organizzato dal CTS Di Ecomondo, ministero dell´Istruzione e Commissione europea.

Bonifiche sostenibili e rigenerazione dei siti contaminati

Giovedì 10. ´Gli Stati Generali per la salute del Suolo – sessione internazionale´, alle 10 in Sala Diotallevi 2 Hall Sud e dalle 14:30 alle 17:30 la sessione nazionale: a cura di CTS Ecomondo e European Mission A Soil Deal for Europe, Re Soil Foundation.

Agri-food, foreste e industria Bio-based

´Farm to Fork 2.0: filiere agroalimentari rigenerative, food security, competitività economica´, giovedì 10 dalle ore 10 in Sala Ravezzi 1 Hall Sud; a cura di Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo, Federalimentare, Confagricoltura ed ENEA.

Economia circolare e catene del valore

´Textile waste prevention and circular textiles: the role of cities and regions and the potential of regional policies´, mercoledì 9 dalle 16 in Sala Diotallevi 1 Hall Sud. E poi ´PNRR nel settore delle Costruzioni: Stato dell´arte, criticità e opportunità´, giovedì 10 dalle ore 10; Sala Mimosa Pad B6; a cura dei CTS di Ecomondo e Key Energy e Green Building Council Italia.

Appuntamento con ´SwitchMed Connect´

Ricordiamo inoltre che Ecomondo, il 9 e 10 novembre, ospiterà ´SwitchMed Connect´, evento biennale finanziato dall´Unione Europea che promuove approcci di economia circolare in Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina e Tunisia e che per la prima volta arriva in Italia con le principali start-up, imprenditori, operatori del settore, istituzioni politiche e finanziarie con l´obiettivo di promuovere e accelerare il passaggio a modelli di innovazione ambientale e sociale e produzione sostenibili nel Mediterraneo meridionale.

Il panel internazionale

Tra gli altri panel di caratura internazionale e nazionale, segnaliamo quelli che si occuperanno dell´impatto positivo dei fondi del PNRR sul sistema idrico integrato, sulla gestione dei rifiuti urbani o sulla transizione agriecologica. I primi studi sulla strategia nazionale sulla plastica varata dal Governo nel giugno scorso. Gli strumenti finanziari per investire davvero nel green, alla larga dal greenwashing. La circolarità nelle demolizioni, in campo edile e nell´automotive. La XXIV Conferenza nazionale sul compostaggio. La rigenerazione di coste e porti. La strategia europea per i rifiuti tessili e i nuovi modelli di business delle maison della moda. Il punto sulle materie prime critiche per l´economia italiana come la gomma. La centralità del riciclo dei RAEE o dell´impatto del packaging.