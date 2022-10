Doppio Malto cresce e cerca personale

Un'altra bandierina lungo la Via Emilia per Doppio Malto, la catena di ristoranti-birrerie guidata da Giovanni Porcu, ceo della società Foodbrand. Il 35° locale (dei quali 31 in Italia e 4 all'estero) è stato inaugurato Parma, nella zona Campus vicino a The Space. Ma il gruppo guarda avanti e annuncia anche una ricerca di personale per altre aperture. “Continueremo ad aprire nuovi ristoranti", annuncia infatti il ceo. "La squadra Doppio Malto punta a crescere sempre di più. Entro fine anno abbiamo in previsione nuove aperture a Milano (San Babila), Verona (via dei Pellicciai), Modena (via Emilia), Bologna (piazza Malpighi)”.

Le birre artigianali prodotte nello stabilimento di Doppio Malto arrivano così anche a Parma in uno spazio di circa 350 metri quadrati, 170 coperti e un dehors. Ad accogliere i clienti, un menu completo delle birre artigianali Doppio Malto e di tante gustose prelibatezze: Parma sarà, infatti, l’apripista del menu autunnale. Per festeggiare l’apertura, inoltre, la seconda birra sarà gratis dal lunedì al giovedì per chi pranza o cena al locale fino al 25 novembre.

Ad sono state già assunte 20 persone sul territorio, ma le selezioni sono ancora aperte per kitchen manager e staff di sala, sia part time sia full time (è possibile candidarsi manifestando il proprio interessa alla mail talent@foodbrand.com). Opportunità professionali che continueranno a estendersi in tutta Italia ed Europa: il piano di sviluppo del marchio prosegue e con esso aumentano anche le figure professionali che Doppio Malto cerca.