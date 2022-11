Arriva Biolife: dal 3 al 6 novembre, "chi cambia sé, cambia il mondo"

I numeri di Biolife 2022: 3.000 prodotti bio di qualità, 10 Cooking & Fashion Show, oltre 15 Workshop

Dal 3 al 6 novembre torna a Fiera Bolzano – in contemporanea con la nuova Fiera d’Autunno –, Biolife, la fiera dello stile di vita consapevole: una vera e propria esperienza a 360°, nonché un’occasione unica per provare, acquistare e conoscere oltre 3.000 prodotti biologici di qualità introvabili nei negozi. Dalle eccellenze alimentari alla moda sostenibile, passando per la cosmesi naturale.

Zona Biolife loves Canapa: un vero e proprio highlight dell’edizione di quest’anno sarà un’intera area informativa e numerosi eventi dedicati alla canapa. Una delle piante più antiche mai coltivate dall’uomo che sta vivendo una vera e propria rinascita grazie ai suoi mille possibili usi: cosmesi, alimenti, medicina naturale, tessuti, mattoni e molto altro ancora.

“Siamo particolarmente felici di poter presentare ad un pubblico interessato, in occasione di Biolife, i nostri prodotti realizzati con la canapa, in collaborazione con altre aziende locali. Alla base c’è la nostra convinzione che questa pianta, non solo abbia una grande tradizione nella storia del tessile alpino, ma anche un futuro altrettanto grande davanti a sé. La canapa non ha infatti bisogno di fitosanitari, né di molta acqua ed è molto versatile. Salewa si concentra sulla fibra, da cui si ricavano tessuti robusti, durevoli e comodi da indossare. Il nostro obiettivo è dunque quello di promuovere la coltivazione e la lavorazione della canapa nella regione alpina, in quanto convinti del suo potenziale per l’agricoltura territoriale e l’industria tessile”, sottolinea Thomas Aichner, Marketing Director Salewa.

Nella stessa cornice troverà spazio la Fiera del volontariato altoatesino. "Io, tu, noi. Insieme per il bene!”: questo il motto che, anche quest’anno, guiderà più di 40 associazioni e organizzazioni del settore sociale e sanitario riunite in fiera per presentare le loro attività di volontariato. L’obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare il pubblico e allo stesso tempo di rafforzare il network. Perché anche fare del bene, prendersi cura degli altri e aiutarsi a vicenda fa parte di uno stile di vita sostenibile e consapevole. La settima edizione della fiera è organizzata dall’Ufficio provinciale Anziani e distretti sociali, Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone, Federazione per il Sociale e la Sanità, Comune di Bolzano e l’Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca.

L'evento si terrà a Fiera Bolzano dal 3 al 6 novembre. L'ingresso sarà gratuito solo nelle giornate di giovedì e giovedì; nei restanti giorni vi si potrà accedere con biglietto al costo di 6 euro (5 euro per i ticket online).