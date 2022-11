Cosmofood, focus sulle professioni del fuoricasa

Il futuro del mercato e delle professioni del fuoricasa è al centro dei tanti talk, convegni e demo che arricchiscono l´offerta delle quattro giornate di Cosmofood, l´unico appuntamento del Triveneto dedicato all´intera filiera, organizzato da Italian Exhibition Group, è in programma dal 6 al 9 novembre alla Fiera di Vicenza.

La professione dello chef, dalla necessità di reinventarsi di continuo, al rapporto con il territorio, è al cuore dei talk a cura dell´Unione Cuochi del Veneto, l´associazione che fa capo alla Federazione Italiana Cuochi. Cinque appuntamenti guidati dal noto chef Marco Valletta, che prendono il via domenica 6 novembre alle 15 (Cosmofood Arena) con Therry Sossai, chef e titolare della scuola di cucina ÔA l´Ardoise´ su ´Ricerca e formazione per una cucina che si integra con il Ôristorante di maison. A seguire, Giorgia Ceccato, chef della Nazionale Italiana Cuochi, guiderà il pubblico in un ´Road to the Global Chef Challenge´, raccontando le emozioni della vittoria dell´Italia al mondiale di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi lo scorso giugno. Martedì 8 novembre alle 13,30, sarà la volta del celebre Giorgio Schifferegger, Executive Chef del JW Marriott Venice Resort & Spa di Venezia, che parlerà de ´Lo chef che promuove una cucina di sistema tra qualità e territorio per una clientela globale´. Dalle 14,30, Andrew Travagin, chef del ristorante ÔAi laghi´ a Revine Lago, e Andrea Cesarone, chef del ristorante Val Pomaro di Arquà Petrarca, intervengono sul tema della rimodulazione del ristorante con pizze con lievito madre.

A volte trovare i collaboratori adatti può essere molto complesso, se ne parla al talk a cura di Bargiornale ´Caccia al tesoro: come trovare il personale (giusto)´, con Marco Ranocchia, fondatore di Planet One, intervistato dal giornalista Andrea Mongilardi. Di soluzioni a basso impatto energetico per la ristorazione si parlerà invece al talk di domenica 6 novembre alle 17, con lo chef Diego Ponzoni ed Elena Pacchioni di Menù. Mentre il futuro del mercato è al centro dell´incontro con Gianni Levore e Stefano Tonini di Assogi, il Consorzio Grandi Impianti, martedì 8 novembre alle 10,30. Digitalizzazione delle imprese e accesso al credito sono invece i temi proposti da CNA Veneto Ovest, martedì 8 novembre a partire dalle 16,30, con Luca Vettorato e Francesco Dalla Valle.



Di grande interesse anche le numerose demo che impreziosiscono le quattro giornate vicentine, dall´Area Pizza, a cura di NIP Food Nazionale Italiana Pizzaioli, alla Carpigiani Gelato University, passando per gli chef di CAST Alimenti, ai degustatori di Unionbirrai. L´Area Pizza di NIP sarà aperta tutti i giorni, dalle 9,30 con dimostrazioni ed eventi con particolari focus sulla pizza moderna Napoli, la pizza in pala romana gourmet, nuove focacce dolci e salate, pani da street food, hamburger e dessert.

Due gli appuntamenti con Alice Fin e Stefano Marinucci della Carpigiani Gelato University: lunedì 7 novembre alle 10 su ÔSorbetti e gelati per tutte le stagioni´ e martedì 8 alle 15,30 su ÔGelato Crystal per la realizzazione di torte e monoporzioni´.

Due le demo molto attese a cura di CAST Alimenti, con lo chef Angelo Biscotti: martedì 8 novembre alle 11,15, Giacomo Bonacini e Martina Algeri di Welcome Video, parleranno di comunicazione social dei piatti, a seguire, Alfonso Del Forno, degustatore Unionbirrai, parlerà de ÔL´analisi sensoriale applicata all´abbinamento cibo e birra´.