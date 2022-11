OrgOlio di Liguria all'Olioliva di Oneglia

Taggiasca, Colombaia, Lavagnina e Razzola. Sono queste le più importanti cultivar delle province della nostra regione, protagoniste dello stand “OrgOlio di Liguria” alla 23° edizione di Olioliva, la manifestazione dell’autunno ligure che si volge a Imperia in occasione della festa dell’olio nuovo. Dal 4 al 6 novembre Oneglia porta nelle vie e nelle piazze, sulla banchina di Calata Cuneo i profumi e i colori del territorio, rappresentando la cultura legata all’extravergine di qualità e alla riconosciuta unicità dell’oliva taggiasca. L’evento ha lo scopo di valorizzare le eccellenze gastronomiche anche attraverso la creazione di laboratori e percorsi di degustazione.

Lo stand “OrgOlio di Liguria”, organizzato da Regione Liguria, propone di immergersi in un’esperienza emozionale del territorio grazie alle immagini che scorrono sul grande schermo che fa da sfondo allo stand e, attraverso cui, cultivar per cultivar, ci si potrà immergere nel racconto dei loro territori di provenienza. L’idea alla base dell'iniziativa, è che ogni bottiglia di questi oli straordinari, presentati nello stand come veri e propri gioielli, abbia in sé la sintesi di tutti i valori e le ricchezze del suo territorio. “L’olio è uno dei simboli della cultura della Liguria, un elemento identitario e una ricchezza per la nostra terra -spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che sabato 5 novembre visiterà lo stand-. Per questo Regione Liguria è presente a Olioliva con uno stand, dedicato alle diverse tipologie di oliva che vengono coltivate da Ponente a Levante, che propone esperienze, degustazioni e approfondimenti per andare alla scoperta di questo prodotto e delle sue sfumature".

"Ovviamente l’olio, come le altre eccellenze della nostra enogastronomia, è un importante elementi di richiamo dal punto di vista turistico -aggiunge il governatore-. I viaggiatori vanno sempre più alla ricerca di esperienze vissute direttamente sul territorio: per questo puntiamo in modo deciso su eventi come questo, per ribadire ancora una volta che la Liguria è una terra viva e attrattiva dodici mesi l’anno, ed è la meta perfetta non solo in ogni stagione, ma per ogni tipo di turista”.

“La sinergia per OliOliva 2022 della Regione Liguria con il Sistema Camerale, il Comune di Imperia, Filse-Liguria International, Fondazione Carige, Parco Naturale Regionale Alpi Liguri , i Consorzi e tutte le Associazioni coinvolte rispecchia l’importanza e la varietà di un settore identitario per la Liguria", sottolinea il vice presidente con delega all’agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana-. lo stand OrgOlio di Liguria sarà orientato da 4 punti cardinali: coordinate geografiche che rispecchiano non solo Imperia, Savona, Genova e La Spezia, ma le loro eccellenze, ossia la taggiasca, la colombaia, la lavagnina e la razzola, varietà di olive altamente rappresentative".

"Saremo anche a disposizione -aggiunge Piana-, in diversi appuntamenti con le associazioni di categoria e il Flag, i Gruppi di azione locale nel settore della pesca, per approfondire il Programma di sviluppo rurale e il Feampa, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, dando agli agricoltori e alle aziende tutte le informazioni necessarie ad una nuova programmazione e investimenti”.