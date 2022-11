Ferrero costruisce il nuovo stabilimento nell'Illinois

Ferrero North America ha iniziato i lavori per la costruzione di un nuovo impianto di produzione di Kinder Bueno a Bloomington, nell'Illinois. Si tratta di un investimento da 214,4 milioni di dollari. I piani per la struttura sono stati annunciati a giugno (vedi articolo di EFA News): una volta completato lo stabilimento genererà 200 nuovi posti di lavoro.

L'espansione consentirà all'azienda dolciaria di Alba di produrre, per la prima volta, i prodotti Kinder in Nord America. "Questo investimento alimenterà il nostro slancio in Nord America, un'area di crescita strategica per Ferrero -spiega Alanna Cotton, presidente e chief business officer di Ferrero North America-. Il potenziamento delle nostre capacità produttive in questo mercato è fondamentale per guidare il nostro programma di innovazione".

L'azienda ha una presenza in Nord America di oltre 4.400 dipendenti, in otto uffici e 12 stabilimenti e magazzini negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi. Il nuovo stabilimento aumenterà di 169.000 metri quadrati l'attuale campus produttivo di Ferrero a Bloomington e la sua apertura è prevista per il 2024.

L'azienda prevede inoltre di aprire un nuovo centro di innovazione per i suoi team di biscotti, coni e croste a Chicago nel 2023.

"L'espansione di Ferrero in questa zona dimostra perché l'Illinois è il fulcro dell'industria alimentare e dolciaria americana -sottolinea il senatore dell'Illinois Dick Durbin-. I nostri lavoratori e le nostre infrastrutture di livello mondiale alimentano l'innovazione e la crescita. Ringraziamo la Ferrero per aver scelto il nostro Stato come sede della produzione di cioccolato in America: questi investimenti svolgono un ruolo importante nel continuo successo economico dell'Illinois".

Soddisfatto anche il sindaco di Bloomington, Mboka Mwilambwe. "Questa inaugurazione -dice- è un passo logico in quella che è stata una serie di investimenti trasformativi della Ferrero nella nostra comunità. Oltre a fornire posti di lavoro, Ferrero è stato un meraviglioso partner della comunità, sostenendo eventi e organizzazioni comunitarie. Ci auguriamo un futuro prospero insieme".