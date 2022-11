Sperlari main sponsor della Festa del Torrone

Sperlari conferma la propria partecipazione come main sponsor della Festa del Torrone di Cremona, che sarà inaugurata sabato 12 novembre e durerà fino a domenica 20. Molti gli appuntamenti previsti dal calendario presentato in Regione Lombardia a Milano, a sottolineare come la rassegna cremonese sia ormai patrimonio culturale e gastronomico di tutta la regione. Nel cuore di Cremona si svolgerà la parte centrale della manifestazione insieme a una serie di super ospiti.

Domenica 13 pomeriggio sarà presente l’influencer cremonese Francesca Ferragni, che vivrà in prima persona l’esperienza della Festa del Torrone tra iconiche installazioni ed eventi che avranno come protagonista il torrone in una veste inedita. Il weekend successivo, domenica 20 novembre, sarà il turno invece di Antonio Cabrini, vincitore con la Nazionale dei mondiali di calcio Spagna 1982: lui, cremonese doc, parteciperà in qualità di special guest alla Fabbrica del Torrone Sperlari presso la Loggia dei Militi. “Si tratta di due volti amati ed entrambi originari di Cremona che abbiamo invitato volentieri proprio per sottolineare una volta di più il legame speciale che dal 1836 lega Sperlari alla città -sottolinea Michela Caone, direttore marketing di Sperlari-. Inoltre, la presenza di Cabrini coincide quest’anno con la promozione in Serie A della nostra amata Cremonese”.

Il cuore della festa sarà Piazza Duomo che per l’occasione si presenterà tutta vestita di rosso grazie a una collezione di iconiche installazioni,: tra le tante installazioni anche un maestoso arco luminoso e uno sfavillante pacco regalo per iniziare a respirare l’atmosfera magica delle feste.

Molte altre novità aspettano i visitatori, a partire dalla presentazione della candela al profumo di torrone Sperlari realizzata in serie limitata da Cristian Cavagna, uno dei massimi esperti della profumeria italiana. Anche questa edizione della Festa vedrà la presenza delle sculture giganti Sperlari, tra cui lo spartito musicale e il violino, le ape car per portare una ventata di allegria e la pop street art con realizzazioni di immagini in 3D del torrone.

Ad animare le strade del centro il simpatico Trenino Sperlari con audioguida: per due week-end accompagnerà i visitatori nel tour turistico della città, alla scoperta delle sue bellezze storiche e architettoniche e dello Spaccio Sperlari. Le botteghe del centro saranno coinvolte nell’iniziativa “Vesti Sperlari”, una golosa competizione che premierà la vetrina più bella.