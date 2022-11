Il ministero della Salute richiama Pernigotti

Non accenna a diminuire l'attenzione delle autorità del ministero della Salute per contrastare i fenomeni legati ai prodotti alimentari che sono considerati a rischio per la salute. E il ministero non fa sconti a nessuno. A pochi gironi dalla buona notizie dell'intervento di Illimity bank che finanzia con 10 milioni di Euro Pernigotti (vedi notizia C'è illimity dietro il rilancio di Pernigotti) ecco che dal ministero arriva il richiamo per alcuni prodotti della'zienda doclairia piemontese.

Il richiamo riguarda i lotti L4D 10.04.24 / L4D 13.04.24 / L4D 19.04.24 del gianduiotto Pernigotti-Praline di cioccolato alle nocciole gianduia. Il richiamo, specifica il ministero, per rischio fisico è "a scopo precauzionale per possibile presenza di corpi estranei (contaminazione da plodia allo stadio larvale)".

Sempre a carico di Pernigotti, il ministero ha stabilito il richiamo per i lotti L4D 13.04.24 / L4D 14.04.24 / L4D 17.04.24 per il Cremino-Praline al cioccolato al latte e alla nocciole gianduia con farcitura alla nocciola. Anche in questo caso, come nel precedente, il richiamo è per "rischio fisico" e "a scopo precauzionale per possibile presenza di corpi estranei (contaminazione da plodia allo stadio larvale). In entrambi i casi il ministero chiede "di non consumare il prodotto" e di "riportare la confezione" in possesso del cliente "al punto vendita in cui l'ha acquistata".

L'azienda di Novi Ligure, in provincia di Alessandria, ha deciso di disporre il ritiro dal commercio dei prodotti. Come scrive leggo.it, i corpi estranei sono noti come "farfalline della farina". Sono piccolissimi insetti, comunque innocui per l'uomo. La plodia interpunctella, o tarma della pasta, è un insetto che può infestare il cibo e soprattutto le farine e le paste alimentari. Le larve di plodia possono crescere e diventare come delle farfalle, con un'apertura alare che può raggiungere anche 20 mm. Le larve hanno, invece, una lunghezza di circa 15 millimetri. C'è il rischio che larve femmine possano anche deporre centinaia di uova.

Tra gli avvisi di sicurezza alimentare, il ministero inserisce vari lotti degli integratori alimentari di marca Natrol Yohimbe Bark, Men’s Health - Stamina-Rx Maximum sexual stimulant, provenienti dagli Stati Uniti. Promettono di “bruciare” facilmente i grassi, migliorare le performance mentali soprattutto, quelle sessuali. Sono stati bloccati perché conterrebbero yohimbina (o yohimbe), sostanza ad attività farmacologicamente attiva, vietata negli integratori alimentari, che può avere serie ripercussioni sulla salute. Questi integratori non risultano notificati in Italia e sono venduti attraverso siti internet (Vitamarket) in diversi Paesi europei tra cui l’Italia. La conclusione del ministero è lapidaria: “Si raccomanda ai consumatori di non acquistare tali prodotti e di astenersi dal consumarli”.

Bloccati anche gli integratori alimentari Pwo-Max Kiwi Strawberry di Prime Nutrition (numero lotto 04810952) per il rischio di Dmba (4-methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine). La Dmba viene utilizzata negli Stati Uniti e in altri paesi come sostanza stimolante dagli effetti tossici sconosciuti. Il principio attivo viene utilizzato in molti integratori sportivi, in confezioni di coadiuvanti per la perdita di peso e in pillole per il potenziamento delle performance intellettuali. Il Dmba è una sostanza molto simile al già bandito stimolante Dmaa, associato a ictus emorragici, infarti e morte improvvisa, ormai fuori legge in quasi tutti i paesi compreso gli stessi Stati Uniti, la Gran Bretagna, l’Olanda e il Brasile.