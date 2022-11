Interpoma, si avvicina il tempo delle mele

Mancano due giorni all'apertura ufficiale della fiera Interpoma, atteso evento dell'industria della mela che si terrà dal 17 al 19 novembre a Bolzano sostenuto da partner come la Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, il consorzio Südtirol, Ice, Wapa, Arelfh, solo per citarne alcuni. L'edizione 2023 si svolgerà in un contesto particolare, visto il protrarsi della guerra in Ucraina, i cambiamenti climatici, l'inflazione: nonostante questo gli organizzatori restano ottimisti e si aspettano quasi 500 espositori e quasi 20.000 visitatori italiani e internazionali.

Questo perché Interpoma è uno degli appuntamenti più importanti nel mondo per quanto riguarda l'industria della mela, soprattutto in ambito tecnico ma non solo: a Bolzano saranno presenti le maggiori cooperative italiane e di altri paesi produttori, come la Polonia, ad esempio. Sempre privilegiando l'aspetto operativo, gli organizzatori di Interpoma hanno anche ideato un programma di 10 visite guidate per far scoprire ai visitatori il dinamismo del settore melicolo in Alto Adige e Trentino.

L'Interpoma Variety Garden presenterà 55 varietà di mele esclusive provenienti dai principali paesi produttori di mele del mondo: dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti, passando per Francia e Italia. I frutti in mostra spaziano dal giallo brillante delle varietà yello e opale, al verde fresco e brillante della Green Star, al rosso scuro e intenso della Crimson Snow e delle varietà a polpa rossa Red Moon, Kissabel e Lucy Glo. Gli Interpoma Awards 2022 premieranno le tecnologie innovative che hanno ottenuto progressi nella gestione dell'acqua nei meleti, combinando risparmio idrico e miglioramento della resa e della qualità dei frutti. Il premio è suddiviso in due categorie: una per le aziende e una per le start-up..

L'evento, però, ruota anche intorno al suo Congresso, un'occasione per discutere le principali questioni che riguardano il settore: i due temi che verranno affrontati in questa edizione 2022 saranno il mercato delle mele negli Stati Uniti, in piena ripresa, e la robotizzazione della raccolta, argomento cruciale per la produzione vista la mancanza di manodopera e/o di costi di produzione. Altro tema cruciale per la produzione di mele sarà la gestione dell'acqua.