Regione Liguria a sostegno dell'agroalimentare

Via libera in Regione Liguria per la presentazione delle domande di sostegno ai regimi di qualità e di certificazione dei prodotti agroalimentari liguri. Da oggi al 28 febbraio 2023 resterà aperto il bando da 70 mila Euro del Psr per promuovere e sostenere la certificazione per i prodotti agroalimentari di qualità, uno dei settori più importanti per la Liguria, strettamente connesso col turismo enogastronomico e con le tradizioni del territorio.

Sono ammessi i costi fissi sostenuti dagli agricoltori in attività per la partecipazione al regime di qualità come quelli di iscrizione, la quota annuale, eventuali controlli aziendali, le analisi e le verifiche ispettive richieste dall’organismo di controllo a tutela del consumatore finale. Questi costi fissi verranno finanziati per intero entro un tetto massimo di 3 mila Euro annuali per azienda per un massimo di cinque anni.

"Il segmento comprende principalmente Dop, Igp, produzioni da agricoltura biologica o integrata e le certificazioni di carattere etico-sociale e ambientale come Global Gap, ossia Good agricultural practice e Mps, More profitable sustainability, idonee per le produzioni ortofloricole -spiega l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Piana-. L’obiettivo è supportare il valore aggiunto delle nostre eccellenze migliorandone ulteriormente la reputation e la percezione tramite la promozione dei prodotti nei mercati locali, nelle filiere corte, nelle associazioni, nelle organizzazioni interprofessionali o di produttori”.

La giunta regionale ligure ha inoltre approvato il nuovo bando del Psr, ossia del Programma di sviluppo rurale che dà priorità alla sostenibilità ambientale, alla prevenzione danni da fauna e alla lotta ai cambiamenti climatici. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10 di martedì 29 novembre sino alle 12 di martedì 6 giugno 2023 con tre sottofasi di raccolta delle domande per efficientare ulteriormente il disbrigo delle pratiche:

29 novembre 2022-31 gennaio 2023;

1 febbraio 2023-4 aprile 2023;

5 aprile 2023-6 giugno 2023.

“Con l’apertura della misura 4.4 di sostegno agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatici-ambientali intendiamo tutelare le attività liguri del comparto primario e la conservazione della biodiversità -aggiunge Piana-. Per questo apriamo un bando a graduatoria importante, di 1 milione di Euro, con intensità di aiuto pari al 50% della spesa ammissibile per le imprese agricole ed i proprietari o gestori dei terreni".

"Sono ammessi investimenti per recinzioni a difesa della fauna selvatica, per strumenti di protezione acustica, per protezioni visive, acquisto di cani da guardiania, oltre a parte delle spese generali e tecniche -sottolinea l'assessore-. Ci attendiamo una buona risposta dal territorio, andando a intercettare i maggiori bisogni di tutela e di rinnovamento delle nostre aziende”.