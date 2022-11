Cachi, campagna 2022 "discreta"

Le richieste di cachi sono costanti e i prezzi ragionevoli. Lo dice Mirko Zanelli, direttore commerciale Apofruit, che parla di una campagna 2022 "discreta". Sul totale dei cachi commercializzati, un 25% è biologico, venduto o con il marchio Almaverde Bio del gruppo, oppure con la marca del distributore. "In un anno di rincari su tutti i fronti anche l'articolo cachi non è da meno -spiega-. I prodotti per la maturazione e detannizzazione scarseggiano e hanno costi elevati. Nonostante i prezzi di vendita più che soddisfacenti, i margini sono erosi dall'aumento delle spese".

"Rispetto a un anno fa -aggiunge il direttore di Apofruit-, abbiamo un aumento dei volumi di cachi Tipo mentre per il Rosso Brillante siamo sotto al potenziale. Ad ogni modo, la nostra campagna si è attestata sulle 2.300 tonnellate, con un prodotto di ottima qualità. I calibri non sono elevatissimi, ma mediamente buoni. I nostri produttori, seguiti dai tecnici, mettono in campo tutte le accortezze agronomiche per ottenere calibri importanti, ma quest'anno il meteo non sempre è stato d'aiuto. Se le vendite proseguono di questo passo, entro metà dicembre avremo terminato tutto il prodotto -sottolinea parlando dei cachi Tipo-. Per il Rosso brillante, invece, siamo già agli sgoccioli in quanto le richieste sono sostenute e la disponibilità bassa". Questa corsa ai cachi italiani arriva un po' da tutta Europa: in parte è dovuta anche alla mancanza del prodotto spagnolo. Il fatto che la qualità italiana sia molto elevata sta spingendo le vendite.

"I cachi Tipo li vendiamo oltre che in Italia, in Svizzera, Austria e Germania meridionale -puntualizza Zanelli-. Per il polpa soda invece il mercato è continentale. Abbiamo commercializzato anche un centinaio di tonnellate di cachi varietà Maxim che ci hanno permesso un anticipo dell'inizio della campagna, dato che la raccolta è partita a fine settembre".