Il ministro di Agricoltura e Sovranità alimentare incontra l'ambasciatore tedesco Elbling

Colloquio cordiale volto a rafforzare gli scambi commerciali tra Italia e Germania, il primo; teso ad intensificare le attività di controllo sulla filiera agroalimentare per il tramite del personale in divisa, il secondo

Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha incontrato al Masaf l'ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling. "È stato un confronto cordiale - afferma il ministro -, durante il quale abbiamo ribadito l'importanza dei rapporti di amicizia tra due delle più importanti Nazioni europee. Rapporti volti anche a rafforzare gli scambi commerciali tra Italia e Germania". Nel colloquio, durato circa un'ora, sono stati affrontati i temi legati all'export e all'import italiano, oltre alle problematiche attinenti al conflitto russo-ucraino, "nella consapevolezza - aggiunge il titolare del dicastero -, che l'Europa sta affrontando problemi serissimi rispetto agli approvvigionamenti di natura energetica e di risorse anche nel campo della produzione agroalimentare".



"Abbiamo avuto modo di discutere anche della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale, coordinando in sede europea interventi finalizzati a garantire in Africa la possibilità di creare lavoro e sistemi di produzione che rappresentino un reale contrasto alla fame, e di conseguenza alla spinta migratoria da questa provocata. Tra le altre cose, ho voluto sottolineare all'ambasciatore tedesco Elbling quanto il Nutriscore sia dannoso per l'economia di tutte le Nazioni che puntano sulla qualità dei loro prodotti. È necessario assicurare strumenti informativi che mettano i consumatori nelle condizioni di conoscere in modo approfondito ciò che mangiano, soprattutto nell'interesse della loro salute, senza tentare di condizionarne gli acquisti a vantaggio di una produzione che non tiene conto di oggettivi elementi qualitativi", continua Lollobrigida, che aggiunge: "Ho voluto far dono all'ambasciatore di un cesto di prodotti di eccellenza italiani tra i più apprezzati al mondo, sperando che confermi il suo apprezzamento, a prescindere dal giudizio che il Nutriscore potrebbe darne".

Oggi il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha anche ricevuto il ministro della Difesa Guido Crosetto. "L'impegno per la Nazione è massimo - afferma Lollobrigida - e passa da una collaborazione costante tra i ministeri. Con il collega Crosetto abbiamo condiviso la volontà di intervenire per intensificare le attività di controllo sulla filiera agroalimentare per il tramite del personale in divisa, in modo da difendere in modo sempre più efficace la qualità dei prodotti che arrivano sulle tavole delle famiglie italiane".