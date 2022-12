NB Aurora entra in PromoPharma

Il fondo NB Aurora ha perfezionato l’acquisto di una quota di minoranza pari al 38,4%di PromoPharma, storica azienda di San Marino che produce e commercializza integratori alimentari e alimenti dietetici, prodotti di qualità ad alto contenuto tecnologico formulati con principi attivi naturali per salvaguardare e promuovere la salute e il benessere della persona. L’acquisizione, realizzata tramite un’operazione di aumento di capitale di Promo Pharma da 10 milioni di Euro, è stata perfezionata attraverso la newco Promo Club, detenuta al 75% da NB Aurora Holdings: per la residua quota del 25% è intervenuto NB Aurora Co-Investment Fund fondo alternativo, chiuso, riservato di diritto lussemburghese sempre gestito da Neuberger Berman.

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan: nasce con l’obiettivo di investire in pmi non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita e internazionalizzazione. Il fondo è promosso da Neuberger Berman, società d'investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti, con circa 418 miliardi di dollari al 30 giugno 2022. Il target di investimento di NB è rappresentato da pmi di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di Euro e una forte propensione all’export. La prima operazione è stato l'acquisto del 44,55% delle quote di Fondo italiano d’investimento con 17 partecipazioni delle quali attualmente mantiene ancora l’investimento, tra le altre, in Ligabue, azienda food, e ZeisExcelsa dell'Outlet di Serravalle.

Il fondo ha investito in 11 aziende, tra cui Club del sole (camping-village in Italia), Dierre Group (componenti tech per l’automazione industriale), Phse (trasporto a temperatura controllata di farmaci e campioni biologici), Rino Mastrotto Group (pelli per i settori fashion, automotive e dell’arredamento), Veneta Cucine (progettazione, produzione e realizzazione di mobili per cucina, living e complementi d’arredo), Farmo (produttore di alimenti gluten free e better for you) e, adesso, PromoPharma.