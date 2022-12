Rivoluzione ai vertici per il gruppo Crai

Per far fronte alle sfide future che il mercato richiede, il gruppo Crai ha dato mandato all’amministratore delegato Giangiacomo Ibba di rafforzare le performance di vendita e di risultato economico della rete. Per far questo la sede di Milano sarà sempre di più non una centrale di servizi ma un “headquarter di una grande azienda distributiva”. Qui, insieme ai soci, verranno prese le decisioni e portati avanti i progetti. L’obiettivo è quello di aumentare in modo importante il giro d’affari, reimpostando un modello di business e di negozio diverso e distintivo, ma soprattutto più performante.

L’assetto organizzativo riflette le importanti sfide e obiettivi che il gruppo Crai si è dato: valorizza le competenze e le professionalità dei manager che compongono attualmente il gruppo e, al tempo stesso, vede l’ingresso di nuovi profili. Sono stati identificati i manager che guideranno lo sviluppo del business e che riporteranno all’amministratore delegato.

“Ritengo che con questo assetto organizzativo e la straordinaria esperienza e qualità dei manager nuovi, di quelli che già la compongono, dei nostri imprenditori e di tutti i collaboratori che ogni giorno sono impegnati sulle nostre reti, costruiremo la CraiFutura solida, forte e sempre più coesa per dare maggiore valore alle nostre imprese ed ai nostri clienti”, sottolinea Ibba, amministratore delegato del gruppo Crai.

A Gregoire Kaufman sarà affidata la direzione generale di Crai Secom: grazie alla sua esperienza internazionale e alla profonda conoscenza del settore, aiuterà nel percorso di efficientamento e creazione del valore per gli imprenditori e la rete del gruppo. Roberto Comolli, direttore generale di Food 5.0, società del gruppo, avrà il compito di ripensare in chiave industriale la progettazione e realizzazione di tutte le linee dei prodotti a marchio del Gruppo, oltreché dello sviluppo del format di negozio edlp, Everydau low prices, in pratica la politica dei prezzi bassi tutti i giorni.

Comolli ha una profonda esperienza nella gestione dei marchi della mdd e darà un forte impulso e spinta all’innovazione, rimettendo al centro del nostro mestiere il cibo come fattore determinante del successo del punto vendita.

Mario La Viola, oltre alla guida della direzione commerciale a riporto del direttore generale, riporterà all’ad sull’area strategica dello Sviluppo e della relazione con i centri di distribuzione, con l’obiettivo di mettere a terra e diffondere la nuova strategia aziendale.