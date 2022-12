"Il piatto Piacere Modena" in mostra ai Musei Civici

Artigianato locale ed enogastronomia insieme per valorizzare i 27 prodotti DOP e IGP Modenesi, il territorio e le diverse filiere produttive, secondo una visione di unione culturale salda tra i mondi della gastronomia, della creatività giovanile e dei saperi della ceramica. Questa l’essenza della mostra “Il Piatto Piacere Modena”, inaugurata il 7 dicembre al Palazzo dei Musei Civici.

Patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Modena e dalla Camera di Commercio, la mostra promossa da Piacere Modena che ha coinvolto gli studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi di Design della Ceramica e Grafica dell’Istituto A. Venturi, rappresenta l’apice di una collaborazione tra virtuosi della cucina e futuri artisti della ceramica in cui entrambi sono fonte di ispirazione l’uno per l’altro.

I piatti realizzati infatti, rappresentano la cornice personalizzata di ricette esclusive ideate dagli chef del Consorzio Modena a Tavola, inserite nei menù dei rispettivi ristoranti. Un antipasto, un primo, un secondo o un dolce, purché la preparazione preveda l'utilizzo di almeno tre prodotti tipici modenesi.

Sono in tutto 96 i prototipi esposti, quattro dei quali designati vincitori nell’omonimo concorso svoltosi lo scorso anno e oggi presenti come manufatto finito realizzato dalla Ceramica 3MC di Vignola.

“La mostra si presenta come un itinerario narrativo – ha spiegato il Presidente di Piacere Modena Enrico Corsini – in cui non solo si leggono le varie fasi di sviluppo progettuale di forme e grafiche dei piatti, ma dal quale emerge altresì l’impegno profuso in termini di creatività nonché di abilità nella comunicazione grafica, progettazione e ricerca sul prodotto da parte degli studenti. Per loro una importante occasione di visibilità che potrà, mi auguro, tradursi in future opportunità lavorative. Puntare sui giovani e sulle loro competenze deve diventare una priorità per tutti, perché da loro dipende la sopravvivenza delle nostre tradizioni e della nostra storia, sia enogastronomica, sia culturale, sia artistica”.

Assunto, quello dell’importanza di investire sulle nuove generazioni, condiviso anche dal Presidente della Camera di Commercio di Modena Giuseppe Molinari: “La Camera di Commercio di Modena ha sostenuto convintamente l’iniziativa – ha affermato - assicurando fin da subito il proprio patrocinio e un contributo concreto alla sua realizzazione. Essa nasce con l’intento di comunicare al pubblico l’eccellenza della didattica formativa rappresentata dall’Istituto Venturi di Modena, ma anche di promuovere i prodotti a denominazione d’origine e i prodotti tipici del territorio modenese, coinvolgendo i turisti presenti a Modena e provincia. La mission del progetto coincide dunque con alcuni degli obiettivi istituzionali del nostro Ente, il quale mostra da sempre una particolare attenzione nei confronti dei giovani, che vogliamo supportare e proiettare nel mondo del lavoro con programmi di collegamento e percorsi che li mettano in contatto con persone e attività che potranno rappresentare il loro futuro".

L’interazione e la collaborazione tra Istituzioni e sistema formativo divengono quindi sempre più volano di sviluppo del territorio sotto molteplici aspetti, come ha sottolineato anche il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, che in tale rete di relazioni virtuose include anche la ristorazione e l’incoming turistico. “Una iniziativa che mette Modena al centro con i suoi gusti, le sue eccellenze, le sue passioni – ha commentato – in particolare quei prodotti enogastronomici modenesi che tutti amiamo e la creatività, il talento e la passione degli studenti dell’Istituto Venturi. Perché per gustare tali tipicità ci vuole un piatto, e se è bello allora è tutto più gustoso. In questa esposizione che valorizza le tavole dei 28 ristoranti del Consorzio Modena a Tavola con i piatti creati dagli studenti, intendiamo raccontare Modena e le sue eccellenze, grazie ai giovani studenti dell’Istituto Venturi che per farlo hanno usato uno stile contemporaneo e un linguaggio grafico semplice, fresco e raffinato, in cui il richiamo al territorio modenese è ben evidente".