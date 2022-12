VéGé, rinnovata partnership commerciale con Metro

Rinnovata la partnership tra Gruppo VéGé (12,55 miliardi di fatturato al consumo e una quota di mercato in Italia del 7,9%), primo Gruppo della Distribuzione Moderna nato in Italia, e Metro Italia (1,8 miliardi di fatturato), specialista internazionale nel commercio all’ingrosso nel settore Horeca.

Il nuovo accordo si focalizzerà su settori ampiamente strategici come il beverage e i prodotti disposable, che a partire dal periodo pandemico hanno conosciuto un inarrestabile trend di crescita, mostrandosi determinanti per rispondere alla domanda dei consumatori con una strategia di vendita all’insegna dell’omnicanalità, e con la fine della pandemia sono tornati ad essere fondamentali per il comparto Ho.Re.Ca. VéGé, infatti, si occuperà di condurre la negoziazione per conto di Metro Italia con un centinaio di fornitori di prodotti, al fine di ottenere le migliori condizioni di fornitura possibili.

“Siamo soddisfatti ed orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con un partner strategico come Metro Italia” - afferma Edoardo Gamboni, Direttore Commerciale di VéGé Retail - “ulteriore prova di quanto il Gruppo VéGé, nonostante le difficoltà di questa fase, ama cimentarsi in vere grandi sfide commerciali. Lavoreremo da ambo le parti con l’obiettivo di mantenere e migliorare il percorso congiunto, improntato su un’assoluta crescita per le nostre Imprese ed i nostri fornitori di marca. Non vediamo l’ora di affrontare i prossimi 3 anni insieme ad una realtà di assoluta eccellenza su tutto il territorio nazionale per specializzazione, organizzazione e cultura aziendale, valori in cui crediamo fortemente”.

“Siamo molto soddisfatti di rinnovare questa importante alleanza con Gruppo VéGé, che in un periodo storico segnato dalla pandemia ci ha aiutati adattare la proposta commerciale per i nostri clienti. Siamo convinti che soltanto facendo squadra potremo superare le sfide che il contesto economico mondiale attuale ci pone permettendoci di continuare ad essere il partner d’eccellenza per il mondo Horeca”, commenta Romain Pobè, Direttore Commerciale di Metro Italia.