MD, debutta il nuovo volantino

Dal 3 gennaio 2023 debutta il nuovo volantino MD, tappa di un percorso di innovazione che l’insegna ha avviato da tempo su tutti i fronti, dai punti vendita alla marca privata e ai touch point con il pubblico.

Il nuovo volantino, disponibile su tutta la rete degli oltre 800 punti vendita MD, adotta una forma ibrida, fisica e digitale. Rimane l’impianto base cartaceo che si riduce in foliazione per ovvi motivi di sostenibilità ambientale e di contenimento dei costi lungo tutta la filiera: 8 pagine che riassumono gli highlight del momento, tra specialità e grandi promozioni, ma il QR code impresso in apertura apre sull’intera gamma dell’offerta MD, alimentare e no - food, e su un ventaglio amplissimo di proposte in promozione che il digitale consente all’insegna di aggiornare in tempo reale.

“Abbiamo cercato di venire incontro ad esigenze che i nostri clienti ci hanno segnalato chiaramente: non tradire abitudini consolidate, come sfogliare il vecchio, caro volantino cartaceo prima di decidere la spesa del giorno, ma rispettare anche criteri obbligati di sostenibilità, sia ambientale che economica su cui è cresciuta la sensibilità generale, oltre che la nostra” – afferma Anna Campanile, direttrice marketing e comunicazione MD – “Non solo, il nostro cliente non è più quello ‘classico’ che veniva associato al discount: è trasversale alle classi sociali ed è più giovane, non solo anagraficamente, ma culturalmente. Lo vediamo dalla consuetudine con i mezzi digitali e nel rigore adottato nelle scelte al momento di fare la spesa: sa riconoscere la qualità al migliore prezzo”.