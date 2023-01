Electrolux inaugura la nuova era dell'elettrodomestico

È Electrolux, il gigante svedese degli elettrodomestici con quartier generale per l’Italia a Porcia (Pordenone) ad annunciare una notizia destinata a cambiare radicalmente il rapporto tra uomo ed elettrodomestico. La Hca, la home connectivity alliance, alleanza hi-tech di cui fa parte la multinazionale svedese, ha infatti annunciato in occasione del Ces, Consumer electronics show di Las Vegas, le specifiche dell'interfaccia Hca 1.0. Di fatto, l'alleanza ha stabilito uno standard industriale per l'interoperabilità cloud-to-cloud tra elettrodomestici di lunga durata, sistemi Hvac e tv all'interno dell'ecosistema della casa connessa.

In un comunicato ufficiale, Electrolux sostiene che "lo standard sarà importante per i consumatori e per l'industria", in quanto garantirà che gli elettrodomestici, i sistemi Hvac (sigla inglese usata in tutti i campi dell'industria, che sta per Heating, ventilation and air conditioning, ovvero "riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria) e i televisori a lunga durata "siano perfettamente interoperabili tra loro, indipendentemente dal produttore".

Con la nuova tecnologia, i consumatori, insomma, potranno controllare qualsiasi dispositivo con qualsiasi app: le specifiche dell'interfaccia Hca 1.0 apriranno la strada a soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico nell'ambito della casa connessa.

"In qualità di membro fondatore di Home connectivity alliance, siamo entusiasti di vedere i progressi raggiunti insieme ai nostri colleghi in un solo anno dal lancio dell'organizzazione -spiega Jonas Samuelson, presidente e ceo di Electrolux-. Siamo particolarmente entusiasti del potenziale che questo ha per lo sviluppo di ecosistemi interoperabili ed efficienti dal punto di vista energetico tra marchi globali di fiducia".

Hca è nata un anno fa, a gennaio 2022, quando Electrolux e altri produttori hanno costituito la Home connectivity alliance per far sì che i dispositivi e le applicazioni lavorino insieme tra i vari marchi per una migliore esperienza del consumatore. Electrolux si è unita, così a Samsung Electronics, Haier, GE Appliances, Arçelik, American standard heating and air conditioning e Trane residential come membro fondatore dell'alleanza lanciata alla fiera tecnologica CES di Las Vegas.