In Irlanda via libera alle etichette "anti alcol"

Si fa sempre più intenso il dibattito Ue sul consumo di alcol e sulla sua regolamentazione. C'è chi parla apertamente di una nuova ondata di proibizionismo e chi, come l'Oms, va avanti puntando dritto alla salvaguardia della salute. Fatto sta che da oggi l'Irlanda è il primo paese Ue che può utilizzare per vino, birra e liquori un'etichetta specifica che contenga avvertenze come "il consumo di alcol provoca malattie del fegato" oppure "alcol e tumori mortali sono direttamente collegati".

L'ok alla nuova normativa arriva direttamente da Bruxelles che l'aveva già notificata a giugno scorso: scaduto il periodo di moratoria che si è concluso a fine dicembre, l'Ue ha confermato che le autorità irlandesi possono adottare la legge.

Un via libera non del tutto pacifico a livello continentale, dal momento che arriva nonostante i pareri contrari di Italia, Francia e Spagna e altri sei Stati Ue che considerano la misura una barriera al mercato interno e la considerano altresì "sproporzionata", soprattutto in vista di un confronto a livello Ue in materia. I Paesi contrari annoverano in prima fila l'Italia (vedi articolo Vino, associazioni europee compatte nel respingere il neoprobizionismo) e temono vieppiù per l'annuncio della stessa Commissione di iniziative comuni sull'etichettatura degli alcolici nell'ambito del piano per battere il cancro.

Nel piano per battere il cancro del 2021, infatti, la Commissione ha annunciato proposte per ridurre il "consumo dannoso" di alcol, tra cui proprio l'etichettatura obbligatoria con elenco degli ingredienti, dichiarazione nutrizionale e avvertenze per la salute. Una questione su cui l'Europarlamento si è spaccato, raggiungendo un faticoso compromesso dicendo sì a maggiori informazioni sulle bottiglie ma senza riferimenti ad avvertenze sanitarie (vedi articolo Alcool. Uiv denuncia: col voto dell'Oms nasce un nuovo proibizionismo in Europa).

Con la decisione di Bruxelles, infatti, l'esempio irlandese potrebbe essere seguito da altri Paesi. Per l'Irlanda, il forte consumo di alcolici è diventato un'emergenza sanitaria nazionale. Qualcosa che, secondo Bruxelles, giustifica etichette che dovranno contenere una serie di indicazioni: