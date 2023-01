Alemagna inaugura all'aeroporto di Linate

Alemagna atterra a Milano-Linate. Uno dei più noti brand storici di Autogrill, Alemagna appunto, in occasione del Natale ha aperto le porte ai viaggiatori in transito nello scalo milanese. Per la progettazione e costruzione del locale, Autogrill ha implementato le Green Store Guidelines, linee guida redatte sulla base del protocollo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sviluppato dallo U.S. Green Building Council con l’obiettivo di certificare il livello di sostenibilità ambientale degli edifici. Lo scopo del protocollo LEED è quello di aumentare i risparmi energetici e idrici degli edifici, diminuendo parallelamente le emissioni di anidride carbonica. Per la creazione della brand identity del nuovo flagship store, Autogrill si è avvalso della collaborazione di FutureBrand.

“L’apertura del punto vendita Alemagna nel city airport milanese consolida l’impegno di Autogrill nel valorizzare le eccellenze della tradizione italiana e nel proseguire il percorso di sempre maggiore responsabilità verso la sostenibilità ambientale”, ha commentato general manager Italy Luca D’Alba.

“Attraverso le Green Store Guidelines - prosegue D'Alba - forniamo indicazioni chiare e misurabili per la progettazione e costruzione di nuovi punti vendita o per la ristrutturazione di locali storici già esistenti, che siano in grado di potenziare gli interventi di ottimizzazione delle prestazioni energetiche, dell’efficienza idrica, della scelta dei materiali di costruzione, della gestione dei rifiuti e della qualità ambientale dei locali, con l’obiettivo di tutelare il benessere dei viaggiatori e salvaguardare l’ambiente”.