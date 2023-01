Levissima+ magnesio: un rimedio contro la tristezza

Un modo per affrontare il “Blue Monday” può essere quello di compensare con le giuste dosi di magnesio. Niente di meglio allora di Levissima+ Magnesio, prodotto segnalato opportunamente proprio in corrispondenza della giornata odierna, tradizionalmente collocata al terzo lunedì di gennaio e indicata dallo psicologo Cliff Arnal come il giorno più triste dell'anno per gli abitanti dell'emisfero boreale.

"Secondo gli esperti, per combattere la tristezza da “Winter blues” è importante mantenere una corretta idratazione e una dieta equilibrata con il giusto apporto di vitamine e minerali, alla base di un benessere a 360°", si legge in una nota di Levissima.

In particolare, Levissima+ Magnesio si offre come "un aiuto per la concentrazione: il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza fisica e mentale e dell’affaticamento e al normale funzionamento del sistema nervoso. Ecco che può essere tra gli alleati per affrontare le sfide del ritorno alla routine che sia in ufficio, in smart working o dell’università".

Levissima+ va oltre, stilando una lista di 5 consigli utili per alleggerire non solo il Blue Monday, ma qualsiasi giornata grigia, per allontanare tristezza e malinconia, abbracciando spensieratezza e serenità: 1) Basta procrastinare; 2) Meditazione e movimento; 3) Curare il momento del riposo; 4) Scrivere una ‘wishlist’ dei buoni propositi; 5) healthy routine. Cercare di mangiare nel modo più salutare possibile con tanta frutta e verdura e cibi fatti in casa.

Da un punto di vista nutrizionale Levissima+ Magnesio contribuisce dunque a soddisfare all’interno di una dieta varia ed equilibrata il fabbisogno giornaliero del sale minerale, contenendo il 16% dei valori nutritivi di riferimento giornalieri. L’assunzione di questo importante sale minerale avviene anche attraverso fonti alimentari come le verdure a foglia, i legumi, la frutta secca a guscio e i cereali integrali: la stessa quantità di magnesio presente in una bottiglia di Levissima+ Magnesio si può trovare, infatti, in un cucchiaio di cacao amaro in polvere (11 g), una porzione abbondante di arachidi tostate (34g), o una porzione di ceci secchi (50g).