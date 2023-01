Sigep 2023: il futuro del foodservice è a Rimini

La Vision Plaza di SIGEP – The Dolce World Expo conferma il proprio ruolo di riferimento per gli operatori dell’industria alimentare artigianale dolce. Gli eventi in programma alla Fiera di Rimini (21-25 gennaio 2023) mostreranno le evoluzioni del settore, uno dei fiori all’occhiello del made in Italy.

La Vision Plaza diventa quindi il laboratorio per anticipare gli scenari di domani, grazie alla collaborazione e al coinvolgimento di istituti di ricerca di primo piano come The NPD Group – IRI, Deloitte, Doxa e Cerved, e alla presenza di tutte le associazioni e i media di riferimento per ciascuna delle cinque filiere rappresentate, di istituzioni nazionali come Agenzia ICE, e internazionali come AL INVEST Verde – IILA, Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana.

In tre distinti momenti, The NPD Group offre uno spaccato sulla situazione del comparto del foodservice a livello italiano e globale ("Sfide e opportunità nel food service Europeo", 22 gennaio, 12:30), tra differenze e similitudini nei trend europei e a stelle e strisce, con l’obiettivo di tracciare, almeno per quanto concerne il nostro Paese, quali siano le opportunità che il cambiamento dei paradigmi di consumo comporta ("I consumi fuori casa in Italia. Opportunità e prospettive future", 23 gennaio 11:30 e "La colazione fuori casa e in casa. Le opportunità per il food service guardando ai comportamenti di consumo, in collaborazione con IRI", 24 gennaio, 14:30). Il fuoricasa in casa è invece l’appuntamento (25 gennaio, 12:00) di FoodLab di Design Group Italia per valutare le prospettive per il gelato da asporto o da delivery.

I dati Doxa sono il punto di partenza di Prepararsi alle sfide del 2023, organizzato da Dolcesalato (22 gennaio) che vuole tirare le somme sulle conseguenze lasciate dall’emergenza sanitaria e sul sentiment degli italiani rispetto ai prodotti artigianali di pasticceria-bakery e gelateria.

Di respiro internazionale l’intervento (lunedì 23 gennaio, 12:15) di Carlo Cracco, relatore APEI (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana), chiamato a raccontare quali siano le tendenze dell’alta pasticceria nella ristorazione e nell’accoglienza turistica nell’ambito di I trends, a livello internazionale, dell’alta pasticceria nella ristorazione e nell’hotellerie. Nello stesso giorno vengono presentati anche i dati di Deloitte nel corso di Food Service market monitor: principali tendenze ed evoluzioni. Davide Comaschi, campione del mondo di cioccolateria 2013 e membro Relais Dessert International, è invece protagonista il 22 gennaio di "La costruzione di un percorso professionale fra talento, competenza, visioni e determinazione", evento di Pasticceria Internazionale, che il giorno seguente sottolinea l’importanza del lavoro in team con Fabrizio Fiorani e l’esperienza tangibile del potere della squadra ne La ciliegina sulla torta (22 gennaio, 16:30). [segue]