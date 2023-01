Marca by BolognaFiere al via: oltre 900 espositori

La diciannovesima edizione dell’unica manifestazione italiana dedicata alla marca commerciale vede la partecipazione di 22 insegne della distribuzione moderna, 6 padiglioni, 2 aree tematiche, oltre 200 buyer già accreditati.





Il 18 e 19 gennaio 2023 a Bologna si accendono i riflettori sulla diciannovesima edizione di Marca by BolognaFiere, organizzata in collaborazione con Adm - Associazione Distribuzione Moderna e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Camera di Commercio di Bologna. Vetrina sempre più prestigiosa dove si espongono i prodotti food e non food dell’eccellenza italiana a marca del distributore, la due giorni rappresenta la prima strategica occasione dell’anno per fare business di qualità, stringere collaborazioni di valore e sviluppare sinergie con le principali insegne della Distribuzione Moderna che solo a Marca by BolognaFiere, nel panorama internazionale, espongono i propri prodotti.

MARCA COMMERCIALE, UN SETTORE IN CRESCITA

Sono oltre 900 gli espositori presenti a questa nuova edizione di Marca by BolognaFiere e sono arrivate a quota 22 le più importanti insegne della Distribuzione Moderna riunite nel Comitato Tecnico Scientifico della manifestazione: Ard Discount, Brico Io, Bricofer, C3, Carrefour, Conad, Coop, Coralis, Cortilia, Crai, Decò, Despar, D.it-Distribuzione Italiana, Italy Discount, Lekkerland, Marr, Md, Risparmio Casa, S&C, Selex, Unes, VéGé.

La business community del comparto avrà modo di visitare i 6 padiglioni (uno in più rispetto all’edizione 2022) per un’offerta complessiva di circa 23.000 mq di area espositiva netta, a conferma della crescita che la marca privata sta registrando nelle scelte dei consumatori in Italia e in Europa.

Se il food continua a ricoprire un ruolo di rilievo, con circa 650 brand che porteranno in fiera novità e prodotti di tendenza, a sua volta il non food vede estendere spazi e attenzione dedicati (250 i marchi presenti). Si amplia notevolmente in quest’area il paniere dei prodotti per la cura della casa e, per la prima volta in netta crescita, quelli per la cura della persona, con un occhio di riguardo ai temi dell’efficacia e della sostenibilità, mentre aumentano contestualmente le soluzioni legate al packaging, ai servizi e alla logistica.

BUYER IN ARRIVO A BOLOGNA DA TUTTO IL MONDO

Grazie alla consolidata partnership con ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e all’International Buyers Program dedicato ai buyer internazionali, all’edizione 2023 di Marca by BolognaFiere è già iscritta una delegazione di oltre 200 operatori provenienti dai più importanti mercati internazionali e interessati ai migliori prodotti del Made In Italy, a marchio del distributore. Dal Giappone alla Corea del Sud, dagli Stati Uniti all’Arabia Saudita, dall’Argentina a Singapore, sono più di 50 i Paesi del mondo rappresentati dai buyer già accreditati alla manifestazione.

IL XIX RAPPORTO MARCA BY BOLOGNAFIERE

Nel carrello della spesa degli italiani prende sempre più quota la marca del distributore, che si conferma alternativa preferita dai consumatori in questo momento su cui gravano innanzi tutto incertezza, inflazione e caro-energia. La fotografia del ruolo della Mdd nel 2022 è stata scattata da IRI per Marca by BolognaFiere e osserva un forte spostamento dei consumatori verso la Mdd. Tutti i dati saranno all’interno del XIX Rapporto Marca by BolognaFiere, che verrà presentato nel corso del convegno inaugurale della fiera, nella mattinata del 18 gennaio. Il convegno, dal titolo “L’Italia di oggi e di domani: il ruolo sociale ed economico della Distribuzione Moderna”, è organizzato da Adm, Marca by BolognaFiere e The European House-Ambrosetti, in collaborazione con Ipsos e IRI. In apertura interverrà il Presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari e a seguire il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida; il Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini (in videocollegamento); il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini; il Presidente di Ipsos Nando Pagnoncelli; Valerio De Molli, Managing Partner e CEO di The European House-Ambrosetti; Gianmaria Marzoli, Vice Presidente di IRI. Concluderà il convegno Marco Pedroni, Presidente di Adm.

Convegni, presentazioni di dati e aggiornamenti sul mercato, workshop e incontri specializzati, sono vari i momenti d’incontro e confronto organizzati per convergere su tutto ciò che riguarda la Mdd. Tra gli appuntamenti, la presentazione dell’Osservatorio Packaging del largo consumo di Nomisma (nel pomeriggio del 18 gennaio) e l’evento “Il Bio nella Distribuzione Moderna Italiana: scenario evolutivo, performance, ruolo, spazi di mercato”, organizzato da Assobio nell’ambito della campagna Being Organic in EU promossa da FederBio e Naturland e cofinanziata dall’Unione Europea (nella mattinata del 19 gennaio).

I FORMAT TEMATICI: MARCA FRESH E MARCA TECH

A fronte di un trend positivo per la Mdd, che migliora e consolida in tutti i reparti soprattutto nel fresco e nell’ortofrutta, cresce contemporaneamente Marca Fresh, il concept dedicato all’innovazione sostenibile nel settore che, giunto alla terza edizione, raggiunge i 900 mq di spazio espositivo all’interno del padiglione 16, con oltre 50 espositori confermati. Marca Fresh si presenta con un grande spazio centrale, la “piazza dei freschi”, e con un ricco programma di incontri, presentazioni e case history di successo dedicati al segmento, confermandosi contenitore di primo piano per coniugare le esigenze del business con la condivisione e l’approfondimento tematico. Nato dalla sinergia tra Marca by BolognaFiere e SGMarketing, società di consulenza specializzata nei prodotti freschi, Marca Fresh si presenta con uno spazio innovativo e coinvolgente in cui le aziende dell’ortofrutta diventano protagoniste, grazie alla possibilità di esporre in spazi dedicati, condividere contenuti, incontrare e stringere relazioni con i buyer della Distribuzione Moderna Organizzata, ma anche di valorizzare best practice capaci di soddisfare i bisogni di un consumatore sempre più attento ed evoluto anche in tema di benessere e salute. Il programma scientifico di Marca Fresh prevede, tra l’altro, incontri con esperti, professionisti e manager della GDO sulle nuove sfide del mercato, presentazione di analisi consumer, progetti di innovazione sostenibile e valorizzazione del reparto ortofrutta.

Sostenibilità ambientale e innovazione sono più che mai paradigmi necessari. In quest’ottica, è confermata la nona edizione di Marca Tech, che con i suoi 1.500 mq e l’adesione di oltre 60 imprese, si conferma hub fondamentale per le aziende che vogliono rimanere aggiornate sulle proposte più innovative di logistica e di packaging sostenibile, con materiali biodegradabili e compostabili.

RIFLETTORI ACCESI SULL’ IPLS AWARD, LA TOP TEN DEI PRODOTTI PRONTI PER L’EXPORT

Dopo lo straordinario debutto alla scorsa edizione di Marca by BolognaFiere, l’International Private Label Selection (Ipls) Award torna anche nel 2023. Sarà presentato in fiera l’esito della Selezione internazionale dei prodotti novità, organizzata in collaborazione con Iplc-The Retailer Brand Specialists, volta a trovare i migliori prodotti nelle principali categorie del largo consumo, ritenuti più idonei a sfondare sui mercati internazionali. Nell’Open International Arena – Spazio Agorà, nel pomeriggio del 18 gennaio, prenderà il via la premiazione anticipata da un momento di confronto sullo Scenario europeo della Mdd e le nuove attese dei retailer verso i produttori.