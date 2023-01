Fruittella sbarca nel mondo delle gelatine

Fruittella entra nel mercato delle gelatine. Il marchio di Perfetti Van Melle ha ampliato il suo portafoglio di prodotti dolciari con il lancio delle Fruittella Curiosities, gelatine conformi alle rigide norme inglesi sugli hfss ( cibi High Fats, Sugars and Sodium) . Le caramelle sono prodotte con il 30% di zucchero ridotto, vero succo di frutta, coloranti e aromi naturali. Sono disponibili in due varietà: By the sea e In the snow.

La prima referenza, By the sea, nella confezione contiene pesciolini, stelle marine e granchi nei gusti limone, arancia e fragola: la seconda, In the snow contiene, invece, pinguini, orsi polari e trichechi nei gusti mora, lampone e fragola.

Sul retro delle confezioni sono riportate informazioni "divertenti" sugli animali, insieme a un codice QR che porta gli utenti a un microsito dove possono approfondire i temi e persino creare la propria creatura in realtà aumentata. Il lancio della nuova gamma Curiosities sarà supportato da campagne sociali e di influencer e da campionamenti.

"Questa espansione del portafoglio Fruittella si rivolge ai genitori con bambini dai 4 ai 12 anni che sono alla ricerca di una delizia tutta naturale per la famiglia con un tocco interattivo in più e la garanzia di qualità che deriva da un nome familiare affidabile -spiega Lauren Potter, senior brand manager di Fruittella-. By The sea e In the snow sono solo l'inizio del multiverso di divertimento di Fruittella Curiosities".