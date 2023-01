Molini Pivetti porta le sue farine in due esposizioni internazionali

Molini Pivetti, azienda italiana specializzata nella produzione di farine di alta qualità dal 1875, sarà presente a SIRHA 2023, il Salone di riferimento mondiale dei settori Food Service e ospitalità che si terrà all’Euroexpo di Lione, dal 19 al 23 gennaio. Dal 20 al 24 febbraio, l'azienda ferrarese parteciperà a Gulfood 2023, la manifestazione fieristica di riferimento in Medio Oriente per l'industria alimentare e delle bevande, in programma presso il Dubai World Trade Centre. A Lione l'impresa ha in programma una serie di eventi dimostrativi dedicati alla pizzeria, rivolgendosi ai professionisti e agli operatori del settore con un’ampia gamma di farine studiate per ogni tipologia di pizza. Dalle pizze al taglio a quelle al piatto, dalle soffici alle croccanti, fino alla pizza in pala e tipo napoletana, ogni farina presenta caratteristiche diverse in base alle miscele di grani impiegati, per soddisfare le esigenze specifiche dei professionisti della pizza.

A Dubai, l'azienda emiliana sarà presente con le linee di farine professionali dedicate alla pizzeria e alla pasta fresca. “L’investimento nella ricerca e sviluppo ha puntato a migliorare le nostre farine affinché siano perfette per lo specifico utilizzo", dichiara la responsabile Marketing Tonia Sorrentino. L’attenzione al prodotto passa anche per il packaging, con le farine confezionate anche in comodi formati da 10 kg, dando la possibilità a tutti gli operatori di movimentare con più facilità il sacco di farina e di stoccare il prodotto senza difficoltà, viste le dimensioni ridotte.

Molini Pivetti porterà nelle fiere internazionali anche la sostenibilità, quale presupposto di ogni sua attività: "un valore fondante che l’azienda sviluppa anzitutto attraverso lo stretto legame con gli agricoltori, per conoscere l’origine del grano e seguirne passo dopo passo ogni trasformazione". L’impegno è racchiuso nei "quattro pilastri agricoltura, territorio, responsabilità, squadra, che fanno da guida per una pratica quotidiana, in uno scambio e coinvolgimento reciproci alla ricerca dei grani migliori", conclude la nota.