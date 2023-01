Richiamato il vialone nano di Curtiriso

Sono state richiamate oggi le confezioni da un chilo e sottovuoto di Riso vialone nano di Curtiriso. I lotti di produzione sono il P22100472 (con scadenza 8/10/2024) e il P22101164 (con scadenza 18/10/2024) del produttore Curti S.r.l. con socio unico prodotti nello stabilimento di Via Stazione 113, Valle Lomellina (Pavia). Il motivo del richiamo per rischio chimico è la "possibile presenza di Triciclazolo oltre il limite di legge. Il ministero ricorda di “non consumare, e riconsegnare le confezioni presso il punto vendita”.

Il Triciclazolo è un fungicida che viene utilizzato nella coltivazione del riso in paesi come Pakistan e India: viene rapidamente assorbito all'interno dei tessuti vegetali del riso e, una volta all'interno dell'apparato fogliare, si ridistribuisce all'interno della pianta prevenendo in maniera efficace l'infezione di brusone (Piricularia oryzae). L'anticrittogamico, molto usato fino a qualche anno fa, è vietato in Ue dal 2016 perché non ha ricevuto l’approvazione a causa dell’insufficienza di documentazione presentata in sede di valutazione da parte dell’Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Non è stato, dunque, possibile valutare compiutamente la sua pericolosità per la salute dei consumatori e la sua possibile azione come interferente endocrino, cioè con sostanze che possono interferire con gli ormoni naturali del corpo umano, responsabili dello sviluppo, del comportamento, della fertilità.

Curtiriso ha richiamato anche il 30 dicembre 2022 il Riso vialone nano a marchio Prix Quality: il lotto di produzione L 14/11/2024 di Curti con scadenza 14/11/2024 era infatti stato ritirato anche in questo caso, per la "possibile presenza di Triciclazolo oltre i limiti di legge".

Sempre per quanto riguarda questo alimento, il riso, richiamo anche per il riso lungo B di Panigada T&F snc, commercializzato da Esselunga: il richiamo è del 3 gennaio e si riferisce ai lotti da 5 chili questa volta per la "possibile presenza di metalli pesanti (cadmio)".