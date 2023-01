Marca, successo oltre le attese

Si è chiusa oggi la diciannovesima edizione di Marca by Bologna Fiere 2023 festeggiando un risultato oltre le aspettative. "Un successo di partecipazione e una crescita in qualità e quantità che stacca di netto l’edizione del 2022", come riporta l'organizzazione in un comunicato ufficiale reso pubblico dopo la chiusura dei cancelli. Già fissate le date per la prossima edizione di Marca by Bologna Fiere: appuntamento al quartiere fieristico di Bologna il 16 e 17 gennaio 2024.

Organizzata in collaborazione con Adm-Associazione distribuzione moderna e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Camera di Commercio di Bologna, la manifestazione ha ospitato nei sei padiglioni oltre 17.000 operatori e visitatori, il 40% in più rispetto all’edizione dell'anno scorso. Affollati tutti i 23.000 metri quadrati espositivi netti, il 15% in più rispetto al 2022 e segno più anche per gli espositori: oltre 900 aziende, il 10% in più rispetto al 2022.

Oltre 2.500 i brand protagonisti di un enorme investimento qualitativo sui propri stand, a conferma dell’importanza che ricopre questa manifestazione. In crescita anche le insegne della distribuzione moderna: sono state 22, ossia 4 in più rispetto alla precedente edizione in rappresentanza dei più importanti retailer italiani, intenti a presentare a livello internazionale tutti i propri prodotti novità a marchio del distributore.

"Innovazione e sostenibilità sono le parole chiave dei saloni tematici Marca Fresh e Marca Tech", sottolinea il comunicato conclusivo. Il primo, dedicato all’ortofrutta e organizzato da tre anni in collaborazione con SGMarketing, si è svolto nell’area animata da oltre 50 aziende espositrici del comparto.

Successo confermato anche per Marca Tech che, con i suoi 1.500 mq e l’adesione di oltre 60 imprese, "è ormai diventato hub fondamentale per le aziende che vogliono rimanere aggiornate sulle proposte più innovative di logistica, confezionamento e packaging sostenibile, con materiali biodegradabili ecompostabili".

"Il grande ritorno del mercato a Marca by BolognaFiere -aggiunge la nota ufficiale- ha registrato un successo oltre le aspettative anche sul fronte internazionale, registrando la presenza di oltre 200 buyer stranieri di altissima qualità: molte le presenze dal Nord e dal Sud America, da alcuni paesi dell’est (Romania e Slovenia) e dall’Europa occidentale (Francia, Danimarca, Germania e Inghilterra) oltre che da Israele e dall’Arabia Saudita".

L’arrivo dei buyer stranieri è frutto anche di una "consolidata partnership" con l'Agenzia Ice. "In Asia, in particolare in Cina, per esempio, Bologna Fiere è presente con una sua società che organizza Marca China" a Shenzhen in previsione dal 6 all'8 giugno 2023, in collaborazione con la Shenzhen retail association.

"Alcune catene cinesi sono state presenti a Marca 2023: Ren Ren Le e Su Ning Yi Pin con una loro vetrina -sottolinea il comunicato conclusivo-. In Nord Africa è in programma, in autunno, un road show di Marca by BolognaFiere a Casablanca, dopo avere verificato gli ottimi ritorni di questi giorni in fiera della delegazione proveniente dal Marocco e le molte aziende certificate Halal presenti in fiera".

“Siamo orgogliosi per i risultati raggiunti dalla diciannovesima edizione di Marca by BolognaFiere -afferma Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere-. Abbiamo visto padiglioni affollati da migliaia di operatori, convegni partecipati oltre le aspettative, centinaia e centinaia di incontri business, un numero altissimo di prodotti e aziende in vetrina, l’eccellenza del made in Italy sia food che non food".

“Marca 2023 si è confermata un appuntamento importante per il nostro settore economico -aggiunge Marco Pedroni, presidente di Adm, storico partner nell’organizzazione della fiera-. Questa edizione ha poi ottenuto un significativo riconoscimento nazionale: la presenza del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida e di altri rappresentanti del Governo che ha ovviamente generato un di più di attenzione”.