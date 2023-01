Ab Mauri, a Sigep focus sui temi Esg

A Sigep 2023 AB Mauri parte di Associated British Foods plc, azienda globale nella produzione di lieviti e ingredienti per la panificazione, pizzeria e pasticceria, con 7.000 dipendenti, 50 stabilimenti in 32 Paesi e vendite in oltre 100 Paesi, i presenta per la prima volta con uno spazio che si sviluppa in due aree distinte: un’area centrale aperta a tutti, dedicata ad una serie di eventi Esg– Environment, Social e Governance con showcooking, appuntamenti, testimonianze e interviste esclusivi, affiancata da un’area più riservata, con accesso esclusivo ai clienti e partner.

In linea con la vision sostenibile di AB Mauri, per lo stand (n. 155-200 - PAD B5) prevale la scelta di materiali e rivestimenti in legno naturale, piante aromatiche e una comunicazione visual dedicata alle parole chiave legate ai valori ESG del Gruppo. In sintesi i valori ESG di AB Mauri, sui quali il Gruppo fonda e sviluppa ogni suo progetto, sia in termini di prodotto che di processo produttivo creando un intreccio ideale di tre aspetti: economico, ambientale e sociale.

Il Gruppo in Italia conta circa 250 persone ed un fatturato di oltre 100 milioni di euro ed è presente con due siti produttivi: quello di Casteggio (PV) in cui si produce il lievito fresco, secco e disattivato; e quello di Cologne (BS) dedicato alla produzione di tutti gli ingredienti per la panificazione, pasticceria e pizzeria.

Un ricco palinsesto di eventi con esperti e professionisti di settore, accoglierà ogni giorno i visitatori, con protagonista le varie linee della base Scrocchiarella al centro di tantissime ricette preparate in diretta, tutte le mattine dalle 11 alle 14.

Nel pomeriggio, dopo le 14.00, dimostrazioni, testimonianze e interviste legati ai temi ESG di AB Mauri.

Il ricco programma completo è disponibile sul sito www.abmauri.it e in allegato nel comunicato integrale.