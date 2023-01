Valente (Italmopa): "Sostenibilità, una scelta obbligata"

Investire nella sostenibilità ambientale: un costo o un valore aggiunto? Questo il tema del dibattito promosso da Italmopa-Associazione Industriali Mugnai d’Italia e ospitato sabato 21 gennaio, durante la giornata inaugurale di Sigep 2023.

Alla tavola rotonda hanno preso parte: Andrea Valente e Giorgio Belotti, rispettivamente presidente e presidente del Gruppo Giovani di Italmopa; Angelo Frascarelli, presidente ISMEA; Fabio Iraldo, professore di management della sostenibilità presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa); Emanuele Fontana, head of agribusiness del Crédit Agricole Italia; Giuseppe Ferrandi, responsabile direzione commerciale acquisti pane e dolci Esselunga.

Dai contributi emersi durante il convegno, si è consolidata l'idea della sostenibilità come scelta obbligata per l'aziende agricole, al punto che, come ha sottolineato Frascarelli, "in un futuro non lontano un’impresa non sostenibile non esisterà più": in ciò, "sono i consumi ad indicarci la strada ed ogni azienda sceglie il percorso più congegnale".

Il dibattito ha posto in luce il "cambiamento epocale" e "strutturale" rappresentato dalla sostenibilità, ha dichiarato da parte sua Valente ai microfoni di EFA News. Si tratta ora di "affrontare tutti gli aspetti della sostenibilità da quella ambientale a quella sociale ed economica. La sfida per le nostre aziende e per le aziende associate" è quindi quella di "vincere tutte e tre le sfide" - sociale, economica e ambientale - poiché "l'impatto economico sulle aziende, sarà sicuramente importante", ha aggiunto il presidente di Italmopa.

L'attuale periodo, equivale ad un "momento di transizione, in cui, utilizzando le leve dell'innovazione tecnologica e digitale", sarà possibile "diminuire l'impatto che le produzioni" hanno "sull'ambiente. Siamo fiduciosi, anche gli interventi dei relatori ci hanno dato fiducia, quindi dobbiamo credere nel progresso e nel futuro", ha concluso Valente.