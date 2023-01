Ue, un milione di euro per la pesca sostenibile

L'Ue si è impegnata a stanziare 1 milione di Euro per il meccanismo di finanziamento della pesca che fa parte dell'accordo dell'Omc, l'Organizzazione mondiale del commercio raggiunto l'anno scorso. Istituito nel novembre 2022, questo nuovo meccanismo di finanziamento della pesca ha l'obiettivo di sostenere la sostenibilità: fornirà sovvenzioni ai Paesi in via di sviluppo e a quelli meno sviluppati affinché possano beneficiare dell'assistenza tecnica e del rafforzamento delle capacità per l'attuazione dell'accordo Omc.

Le sovvenzioni faranno leva su altri aiuti già disponibili per la pesca sostenibile. L'annuncio è stato dato dal vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis a Davos, in occasione del suo incontro con il direttore generale dell'Omc Ngozi Okonjo-Iweala. In occasione della 12a Conferenza ministeriale dell'Omc del giugno 2022, l'organizzazione ha introdotto nuove regole che consentono di ridurre le sovvenzioni che possono portare a una pesca eccessiva. Questo appena ratificato è il primo accordo multilaterale dell'Omc a sostegno della sostenibilità: affinché diventi operativo, i due terzi dei membri devono notificarne l'accettazione. In seno all'organizzazione, inoltre, sono in corso negoziati su questioni ancora aperte in materia di sussidi alla pesca, anche per quanto riguarda ulteriori miglioramenti dell'accordo.

L'accordo sulle sovvenzioni alla pesca è un importante passo avanti per la sostenibilità degli oceani -spiega . Dombrovskis-. Vieta i sussidi alla pesca dannosi, che sono un fattore chiave del diffuso impoverimento degli stock ittici mondiali. È fondamentale che tutti i membri dell'Omc attuino questo accordo in modo efficace e il prima possibile. Impegnando un milione di Euro, l'Ue sta aiutando coloro che attualmente non possiedono il know-how tecnico o le capacità sufficienti per farlo. Incoraggiamo anche gli altri membri impegnarsi a dare il loro sostegno: insieme, possiamo rendere la pesca più sostenibile in tutto il mondo".