Levante Prof: l'eccellenza made in Italy torna a Bari

Torna protagonista a Bari l’eccellenza del “made in Italy” agroalimentare. Sono oltre 200 le aziende provenienti da tutto il Paese e dall’estero, che hanno già confermato la loro partecipazione all’ottava edizione di Levante PROF, il salone internazionale di panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento e hotellerie in programma dal 12 al 15 marzo alla Fiera del Levante di Bari. Per quattro giorni il capoluogo pugliese diventerà la capitale del “made in Italy” agroalimentare e accoglierà tutte le community del settore per un´ottava edizione che si presenta già sold-out e che ha interamente occupato oltre 20 mila mq di superficie espositiva del nuovo padiglione fieristico.



Gli espositori presenteranno le ultime novità su prodotti, tecnologie, attrezzature, arredi, semilavorati, materie prime e su nuove tendenze e innovazioni di servizi per gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e articoli per la ristorazione. Ma questa ottava edizione offrirà anche grande rilievo ad eventi collaterali, come show cooking, seminari, conferenze e contest - che si svolgeranno nelle aree comuni e negli stand degli espositori - per formare e aggiornare i visitatori sui nuovi prodotti offerte e sulle nuove tendenze di mercato.

È in programma anche un ricco palinsesto di iniziative rivolto a un pubblico internazionale. Tra queste, Divina Colomba che vedrà la partecipazione di più di 150 concorrenti provenienti da tutto il territorio nazionale - di cui solo 50 maestri pasticceri saranno i protagonisti della finale premierà le migliori colombe artigianali d’Italia - in programma lunedì 13 marzo in un’area dedicata della fiera; il concorso del gelato che, realizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Gelatieri e la rivista di settore "Punto It", coinvolgerà maestri gelatieri che giungeranno a Bari da tutta Italia per partecipare al contest che aggiudicherà il premio del miglior gelato artigianale dell'anno; e numerosi cooking show, masterclass e corsi di aggiornamento e formazione tenuti da innovatori e autorevoli rappresentanti del mondo della ristorazione, del beverage e dell’hospitality.

"Prestigiose aziende di settore - dichiara l'organizzatore Ezio Amendola - potranno avere l’opportunità di interloquire con buyer del mondo della distribuzione e dell’industria nazionale e internazionale in un contesto altamente qualificato e qualificante come Levante PROF che, giunta ormai all’ottava edizione, si contraddistingue anche per le numerose partnership con associazioni di categoria e testate giornalistiche specializzate".