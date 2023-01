Regione Liguria, un milione di euro per pesca e acquacoltura

La Liguria stanzia una serie di fondi a supporto di pesca e acquacoltura. Dopo i recenti stanziamenti al settore rientranti in quelli destinati all'agricoltura (vedi articolo Regione Liguria, 20 milioni in bilancio per l'agricoltura del futuro) adesso è il turno di 160 mila Euro destinati a sostegno delle associazioni regionali di categoria della pesca e dell’acquacoltura che forniranno assistenza tecnica alle imprese.

"I fondi riguarderanno diversi progetti, da presentarsi entro il 28 febbraio 2023 -spiega l’assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Piana-. Tra i progetti sono compresi seminari e studi per incentivare lo sviluppo delle imprese, ricognizioni per gli ammodernamenti dei porti, per la trasformazione, la commercializzazione e la diversificazione del settore oltre all’implementazione dell’assistenza generale alle marinerie. Le ricognizioni sono funzionali al nuovo programma Feampa, Fondo europeo Fondo europeo affari marittimi pesca e acquacoltura”.

Regione Liguria, in questi giorni, ha stanziato oltre 770 mila Euro per "iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore dell’acquacoltura". La delibera, spiega Piana, "riapre il bando per l’erogazione degli aiuti previsti dal Feamp, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 2014-2020 fino al 28 febbraio, grazie alle economie dell'anno scorso e alle variazioni del piano finanziario approvato in sede nazionale".

"Si tratta -aggiunge Piana- di contributi importanti per favorire ammodernamenti, ricambio di strumentazioni e macchinari per migliorare sia la competitività delle imprese acquicole sia l’efficienza ambientale. Investimenti che, altrimenti, in questo periodo di crisi, difficilmente verrebbero portati avanti”.