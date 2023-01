Hein Schumacher nuovo ceo di Unilever

Unilever ha annunciato la nomina di Hein Schumacher come prossimo ceo dell'azienda. Schumacher, 51 anni, sposato, padre di tre figli, attualmente è amministratore delegato dell'azienda globale di prodotti lattiero-caseari e nutrizionali Royal FrieslandCampina.

La nomina dovrebbe scattare a partire dal 1° luglio 2023 quando Schumacher sostituirà, di fatto, Alan Jope, che a settembre scorso ha annunciato la decisione di ritirarsi, a meno di un anno dal fallimento del tentativo di Unilever di acquistare le attività di GlaxoSmithKline nel settore della salute dei consumatori e, a pochi mesi, dall'ingresso dell'investitore Nelson Peltz nel consiglio di amministrazione della società.

Proprio Peltz, secondo la Reuters, ha dichiarato di sostenere fortemente Schumacher "come nostro nuovo ceo" e di essere "ansioso di lavorare a stretto contatto con lui per creare un valore significativo e sostenibile per gli stakeholder".

"Sono lieto di essere stato nominato alla guida di Unilever -spiega il nuovo ceo-. Si tratta di un'azienda con un'impressionante impronta globale, un forte portafoglio di marchi, un team di talento e un'invidiabile reputazione di leader nella sostenibilità. Nel periodo in cui ho fatto parte del consiglio di amministrazione, mi sono sempre più convinto della forza dei fondamentali di Unilever e del suo chiaro potenziale di crescita".

Schumacher ha iniziato la sua carriera in Unilever con un incarico finanziario: è diventato direttore non esecutivo di Unilever nell'ottobre 2022 ma, dal 2018, è stato amministratore delegato di FrieslandCampina, cooperativa lattiero-casearia multinazionale olandese con sede ad Amersfoort, Paesi Bassi. Un'azienda da 11 miliardi di Euro di fatturato che opera in oltre 40 Paesi, nella quale il manager ha apportato significativi cambiamenti al portafoglio e all'organizzazione, trasformandola in un'azienda più focalizzata, orientata alla crescita e sostenibile. Adesso, in virtù del nuovo incarico affidato al manager, il consiglio di sorveglianza della cooperativa ha avviato il processo di selezione del suo successore.

"Schumacher ha guidato con successo FrieslandCampina attraverso un importante periodo di trasformazione per l'azienda -sottolinea il presidente del cda, Sybren Attema-. In circostanze spesso molto difficili, ha guidato l'azienda concentrandosi pienamente sulla realizzazione di una FrieslandCampina sostenibile e a prova di futuro. È con rammarico che lo vediamo partire e gli auguriamo il meglio nella sua nuova posizione".

Prima di entrare in FrieslandCampina come cfo, nel 2014, Schumacher ha lavorato per HJ Heinz per oltre un decennio, ricoprendo ruoli negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Nei suoi ultimi quattro anni di lavoro in Heinz, ha lavorato in Cina, dove ha guidato il turnaround della zona Asia-Pacifico

"Siamo lieti di accogliere Schumacher come nuovo amministratore delegato, dopo un ampio processo di ricerca globale -sottolinea Nils Andersen, presidente di Unilever-. È un leader aziendale dinamico e orientato ai valori, con un bagaglio di esperienze diversificate e un eccellente curriculum di risultati nel settore dei beni di consumo globali. Ha eccezionali capacità strategiche, una comprovata efficacia operativa e una forte esperienza sia nei mercati sviluppati che in quelli in via di sviluppo".

Secondo il comunicato ufficiale Unilever, nel suo nuovo incarico Schumacher riceverà una retribuzione fissa annuale di 1,85 milioni di Euro, avrà diritto a ricevere bonus annuali e premi del Performance share plan, oltre a un sostegno per il trasferimento: il suo stipendio, fa notare l'azienda, si colloca nella media delle aziende di riferimento.