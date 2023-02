Despar dona oltre 1400 ton di cibo alle associazioni caritative

Combattere lo spreco alimentare unendo il valore della sostenibilità all’aiuto ai bisognosi. Anche nel 2022 l’impegno di Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar ed Interspar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, ha permesso di recuperare ingenti quantitativi di cibo invenduto, distribuito attraverso una rete di solidarietà di oltre 200 associazioni e strutture caritative operanti nelle regioni in cui l’azienda è presente.



Si tratta per l’esattezza di 1.441 le tonnellate di prodotti alimentari in eccedenza raccolti nei diversi punti vendita a gestione diretta delle regioni in cui l’azienda è presente e rimessi virtuosamente in circolo, che hanno consentito la preparazione di quasi 3,185 milioni di pasti destinati ai più bisognosi.



L’azione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Last Minute Market e Fondazione Banco Alimentare, che ha permesso negli anni a Despar (Aspiag Service) di creare una rete con il mondo del volontariato attivo nelle cinque regioni in cui il marchio dell’abete è presente.



Nel 2022, Despar (Aspiag Service) ha così potuto recuperare e rimettere in circolo alimenti, appartenenti a tutte le categorie merceologiche, dai freschi alla macelleria, dall’ortofrutta alla panetteria fino ai prodotti alimentari confezionati.

La quantità totale di merce recuperata ha consentito di ottenere una riduzione dei rifiuti prodotti dall’azienda pari a 1.385 tonnellate, equivalenti a oltre 3.000 cassonetti della spazzatura. Inoltre, ha permesso di non sprecare più di 5 milioni di tonnellate di CO2 emessa e quasi 3 milioni di metri cubi di acqua utilizzata per produrre gli alimenti rimessi in circolo.



"I dati legati al recupero dei prodotti recuperati ci incoraggiano sempre più a continuare e a implementare le attività di lotta contro lo spreco alimentare, coniugando il nostro ruolo nel mercato a quello socialmente attivo a fianco delle persone più bisognose – commenta Francesco Montalvo, amministratore delegato di Aspiag Service –. Senza dimenticare quanto queste iniziative abbiano una ricaduta diretta in termini di sostenibilità ambientale, permettendoci di raggiungere ogni anno una sempre maggiore riduzione delle emissioni, contribuendo così a un più corretto sviluppo dei territori che ci ospitano”.

Da parte sua, Matteo Guidi, amministratore delegato di Last Minute Market, mette in luce che l'iniziativa "contribuisce concretamente al raggiungimento degli obiettivi proposti dall’Agenda2030 dell’ONU, in particolare il target 12.3 dedicato allo spreco alimentare, che chiede di dimezzare entro il 2030 lo spreco alimentare nelle fasi di consumo e vendita al dettaglio. Siamo quindi molto orgogliosi di presentare oggi gli importanti risultati di questa partnership con Despar”.

Parole di gratitudine per Aspiag Service arrivano da Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, che auspica questa "collaborazione possa continuare in futuro ed essere sempre più proficua".