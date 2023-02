Danone apre a Parigi il nuovo centro ricerca e innovazione

Dopo la nomina dei tre nuovi vicedirettori e il cambio nell'assetto manageriale dell'azienda francese (vedi articolo Scossone in casa Danone) e la vendita di alcuni brand (vedi articolo Danone vende i suoi marchi lattiero-caseari bio Usa), adesso la multinazionale francese del food apre ufficialmente nel campus universitario di Paris-Saclay, in Francia, il nuovo centro di ricerca e innovazione per "il progresso della nutrizione". Il nuovo polo è intitolato a Daniel Carasso, il figlio del fondatore della Danone Isaac Carasso. L'inaugurazione è stata condotta dal ceo Antoine de Saint-Affrique alla presenza del primo ministro francese, Elisabeth Borne. L'obiettivo del centro è "portare la salute attraverso il cibo al maggior numero possibile di persone". Il centro si concentrerà sullo sviluppo e sull'innovazione di prodotti freschi a base di latte e piante e di acqua minerale naturale.

La struttura comprende laboratori, siti di produzione pilota e una produzione limitata per prototipi specifici: impiega attualmente 550 persone, tra cui ricercatori nei settori delle scienze della vita, della fermentazione e del microbiota intestinale, della nutrizione e della salute, nonché specialisti in esperienza di consumo, scienze sociali, progettazione di prodotti, confezionamento e produzione su scala pilota. In linea con la visione di Danone One Planet, One Health, riporta il comunicato ufficiale dell'azienda, "anche questa struttura con marchio B Corp è stata stata progettata per limitare l'impatto sull'ambiente. È dotata di strutture in legno, pannelli fotovoltaici, riscaldamento e raffreddamento geotermici e un sistema di recupero dell'acqua. Queste molteplici iniziative -spiega la nota ufficiale- rendono l'edificio il primo centro di ricerca europeo ad avere il marchio low carbon".

L'edificio è progettato su cinque livelli, prosegue la nota, "attorno a un atrio centrale molto grande, chiamato Plaza: 900 mq con un'altezza del soffitto di quasi 10 metri, concepito come una piazza di paese per promuovere l'incontro tra i Danoners intorno a vari eventi". Durante l'inaugurazione, l'azienda ha anche presentato un nuovo prodotto chiamato HiPro Expert, uno sviluppo esclusivo pensato per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. HiPro Expert è uno yogurt con "ricetta originale", sviluppato dai ricercatori del centro in collaborazione con gli atleti. Secondo Danone, lo yogurt è ricco di proteine, fonte di vitamine e minerali, con "lo stesso gusto e la stessa consistenza che i consumatori hanno imparato ad amare".

Sottolinea il ceo Saint-Affrique: "Il nostro piano strategico Renew Danone rimette la scienza e la tecnologia al centro dell'innovazione, rendendole motori di crescita fondamentali per l'azienda. Servire meglio consumatori e pazienti sempre più diversi, e farlo in modo più sostenibile e innovativo, è un dilemma per il quale abbiamo più che mai bisogno di scienza e ricerca per trovare soluzioni". "Consentire ai consumatori di fare scelte alimentari appropriate, innovando al contempo per soddisfare le esigenze associate al benessere fisico e mentale, è la nostra priorità -aggiunge Isabelle Esser, vicepresidente esecutivo di ricerca, innovazione, qualità e sicurezza alimentare di Danone-. Questo obiettivo viene raggiunto principalmente attraverso il nostro portafoglio diversificato di prodotti, che rispondono a varie esigenze nutrizionali senza compromettere il gusto o la qualità".