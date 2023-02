A Berlino uno stand dedicato a Pears with love

Avrà uno stand tutto per sé a Fruit Logistica il progetto comunitario Pears with love: a case study of sustainable agriculture promosso da Apo Conerpo. Alla Hall 2.2, stand A10 dell'appuntamento mondiale della filiera e dei decision maker del settore ortofrutticolo internazionale che si terrà a Berlino dall’8 al 10 febbraio 2023 sarà possibile, dunque, scoprire il progetto che porta come esempio virtuoso le coltivazioni di pere. Non tutte, ovviamente, ma solo quelle che utilizzano pratiche responsabili e rispettose dell'ambiente che affrontano il cambiamento climatico, tutelano la biodiversità, rendono la filiera agricola efficiente e sostenibile anche per i produttori.

"Un progetto -spiega Davide Vernocchi, presidente Apo Conerpo, promotore del progetto insieme ai produttori che rappresenta- fortemente voluto per salvaguardare i valori di sostenibilità ambientale e supportare i consumatori nel compiere scelte alimentari sane e sostenibili, fornendo loro informazioni chiare sulle caratteristiche specifiche dei metodi di produzione nell’Unione per tutti prodotti ortofrutticoli e in particolare la pera, in termini di rispetto dell’ambiente, sicurezza alimentare, rintracciabilità, autenticità ed etichettatura".

Il programma triennale di Apo Conerpo cofinanziato dall’Ue, è indirizzato ai consumatori di Italia, Germania e Francia: finalizzato a mettere in evidenza le caratteristiche tecniche che definiscono la sostenibilità in agricoltura, ha l'obiettivo di aumentare nei consumatori la consapevolezza degli apporti benefici che un’agricoltura sostenibile garantisce al clima e all’ambiente.

Apo Conerpo è la più grande organizzazione di produttori ortofrutticoli che detiene la leadership europea nel settore dell’ortofrutta fresca: conta 6.700 produttori ortofrutticoli, riuniti in 48 cooperative distribuite nelle regioni più vocate d’Italia. Vanta 30.000 ettari coltivati, oltre 1.000.000 tonnellate di frutta e verdura commercializzate ogni anno, 89 strutture di lavorazione e 2.000.000 metri cubi di impianti di conservazione.

Il gruppo, a cui fanno capo Opera, Alegra, Valfrutta Fresco, Brio e Naturitalia, è attivo sull’intera filiera e assicura sui suoi prodotti le massime garanzie di qualità al 100%. Da più di 20 anni utilizza il modello produttivo della produzione integrata, un insieme di pratiche agronomiche che consentono di ridurre e razionalizzare l’impiego di mezzi chimici, applicare metodi a basso impatto ambientale e, al contempo, ottenere prodotti di alta qualità.