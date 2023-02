Recruiting day in Friuli Venezia Giulia per Despar

Appuntamento per il 2 e 3 marzo per il recruiting day di Despar alla ricerca di 100 stagionali in Friuli Venezia Giulia. Dal macellaio al salumiere, dall’addetto alla cassa a quello dedicato all’ortofrutta, personale formato, con esperienza, ma anche al primo impiego e quindi da formare. Sono queste le figure ricercate per un centinaio di posti di lavoro con contratto a termine, di cui non è esclusa la stabilizzazione, offerti da Aspiag Service nei punti vendita Despar, Interspar ed Eurospar di Grado (tre punti vendita) e Lignano (uno), che ne intercettano 90, a cui si sommano una decina di richiesta per l’area montana (Tarvisio). L’appuntamento per la selezione è già fissato per il 2 e 3 marzo: le candidature andranno presentate entro il 22 febbraio (informazioni sulle modalità sono reperibili sul sito della Regione Fvg). Aspiag è parte di un Gruppo attivo nel commercio alimentare con 90 mila persone, una presenza molto forte a Nordest, in particolare in Fvg e Veneto, progressivamente estesa all’Emilia Romagna e alla Lombardia.

"Ci rivolgiamo -spiega Sara De Lissandri, responsabile dell’ufficio selezione del personale della società- a persone interessate a lavorare nel mondo della grande distribuzione, con o senza esperienza. I contratti avranno durate diverse: si va dai due mesi centrali estivi a periodi più lunghi, da marzo-aprile a settembre. Saranno contratti a tempo pieno, 40 ore settimanali, e la retribuzione è quella prevista dal Ccnl della distribuzione organizzata".

"In Friuli Venezia Giulia siamo presenti con 5 Interspar, 42 punti vendita Eurospar e 29 Despar a gestione diretta, a cui si sommano una settantina di negozi affiliati -spiega Fabrizio Cicero, direttore di Aspiag Service-. Dei 9 mila dipendenti, oltre 2 mila sono occupati in regione, poco meno di 3 mila in Veneto. Il legame con il territorio sta nel Dna del Gruppo e si declina nella ricerca e valorizzazione delle produzioni locali, così come «nell’offerta di occupazione a persone del territorio". Cicero ha ricordato durante la conferenza stampa di presentazione anche l’attenzione al sociale che, oltre al sostegno di diversi progetti con associazioni locali, si è concretizzata nella donazione "di quasi 1 milione di pasti grazie al codice freschezza, una delle linee-guida di Despar che prevede l'allontanamento dagli scaffali dei supermercati di prodotti con una scadenza ravvicinata ma assolutamente sicuri, che vengono così messi a disposizione di famiglie in stato di necessità".