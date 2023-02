Gli chef stellati marchigiani incantano la Bit

L’enogastronomia, le eccellenze e la qualità come grande veicolo di promozione delle Marche. L’appuntamento marchigiano più atteso alla Bit è stato sicuramente “Firmamento stellato” realizzato per la prima volta grazie alla collaborazione con gli chef marchigiani con una stella Michelin e con i ragazzi delle scuole alberghiere. Alla presentazione dello showcooking lo stand "è stato letteralmente preso d’assalto dai media e dai tanti visitatori presenti. All’evento è intervenuto anche il testimonial social della Regione Gianmarco Tamberi ed è passato per un saluto il sottosegretario Vittorio Sgarbi", si legge in una nota. “Sono convinto – ha sottolineato il presidente della Regione Francesco Acquaroli - che le nostre eccellenze possano essere veicolo di promozione non per i singoli campanili ma per tutte le Marche, che vanno sicuramente orgogliose della qualità che sono in grado di offrire".

Prosegue il presidente: "Abbiamo tutti gli ingredienti e dobbiamo utilizzarli bene: ambiente, cultura, storia, borghi, manifattura e prodotti tipici. Oggi in maniera particolare la nostra eccellenza gastronomica si esibisce in un contesto dove le Marche stanno riscuotendo grande successo. Ho conosciuto questi giovani chef e subito sono stato contagiato dal loro spirito di squadra e dall’entusiasmo con cui si sono buttati in questa iniziativa. Nonostante i loro impegni, si sono messi a disposizione per il bene della comunità e li ringrazio uno ad uno perché sono i nostri ambasciatori. La loro capacità di trascinare dobbiamo farla nostra e insieme sono sicuro che andremo lontani. Questo clima ci fa piacere perché significa che abbiamo una grande potenzialità di crescita nel turismo in grado di trainare anche gli altri settori su un palcoscenico internazionale. Il record delle presenza turistiche del 2022 e il grande successo alla Bit dove siamo stati onorati dalla visita allo stand del ministro del Turismo Daniela Santanchè, sono una potente iniezione di fiducia per tutto il territorio. Sicuramente i risultati raggiunti finora sono una base di partenza per costruire la stagione futura che si aprirà anche ai voli nelle capitali europee a partire da Parigi e Berlino. Lì dovremo implementare la promozione”.

In segno di gratitudine a nome dei marchigiani il presidente ha consegnato agli chef un riconoscimento: “Oggi è un sogno che diventa realtà - ha aggiunto poi il direttore dell’Atim Marco Bruschini –. Loro sono stati fantastici, si sono autogestiti con entusiasmo e gioia e hanno creato un tavolo di piatti meravigliosi. Con loro andremo all’estero e saranno i nostri ambasciatori in una serie di eventi nelle capitali destinazioni dei nostri voli. Un grazie anche a tutti gli Istituti Alberghieri delle Marche: i loro ragazzi hanno dato un grande esempio di professionalità”.

“Mi riempie di orgoglio fare parte di questa Regione e rappresentarla come testimonial. Sono sempre felice di farlo” ha commentato Tamberi. I sei chef marchigiani con una stella Michelin che si sono esibiti ai fornelli sono da nord a sud, Davide Di Fabio, Stefano Ciotti, Errico Recanati, Nikita Sergeev, Pierpaolo Ferracuti, Enrico Mazzaroni. Si è deciso inoltre di affiancare agli chef stellati gli studenti degli istituti alberghieri delle Marche, per un’esperienza formativa di alto valore.

Bit, Borsa Internazionale del Turismo, è in corso dal 12 al 14 febbraio a Milano.