Nuova linea di bibite in acqua effervescente naturale

Ferrarelle sceglie l’International Horeca Meeting 2023, nella cornice del Beer&Food Attraction (Expo Center di Rimini Fiera), per annunciare in anteprima al mondo del trade il suo ingresso nel mercato delle bibite gassate. In occasione della dodicesima edizione della manifestazione che riunisce l’intera filiera del beverage, l’azienda presenterà "l’unica linea di bibite gassate realizzate con acqua minerale effervescente naturale Ferrarelle: una novità assoluta per il mercato, ma un’evoluzione 'naturale' per l’azienda, che porterà così tutta l’effervescenza dell’acqua che sgorga dal Parco Sorgenti di Riardo in tre gustose ricette: Limonata Ferrarelle - con il 13% di succo di limoni siciliani, Aranciata Ferrarelle - con il 21% di succo di arance calabresi e Gassosa Ferrarelle - gusto fresco dissetante e naturale", riporta una nota.

Le bibite Ferrarelle sono caratterizzate da una combinazione di gusto particolare grazie all’incontro dell’effervescenza con le ricette delle bibite tra le più amate dagli italiani. Con i loro pochi e naturali ingredienti e senza conservanti, contengono un’elevata percentuale di succo da agrumi scelti tra le eccellenze italiane, e andranno ad arricchire il segmento premium delle bibite gassate a partire da maggio. Un’innovazione che si inserisce all’interno di un più ampio progetto di rilancio del brand Ferrarelle, iniziato nel 2022 con il nuovo posizionamento, basato sul concetto di piacere e benessere, e seguito dal lancio di Ferrarelle Maxima nel canale retail. Con questa nuova linea di bibite, la Casa conferma che il suo percorso di rilancio continuerà anche nel 2023 con l’obiettivo di incontrare sempre di più le esigenze e le preferenze dei consumatori e, allo stesso tempo, aumentare il valore del brand.

“La linea nasce dalla volontà di offrire ai consumatori che desiderano assaporare una bibita appagante e dissetante, ma dal gusto più naturale e dalla frizzantezza più delicata, un’alternativa alle più tradizionali proposte già presenti sul mercato – spiega Andrea Marino, direttore commerciale Ferrarelle Società Benefit -. Anche nel mondo beverage e in particolare nel segmento delle bibite gassate, stiamo assistendo ad una crescente richiesta di prodotti nuovi, caratterizzati da gusti ed ingredienti sempre più autentici e realizzati con materie prime naturali e del territorio”.

Le nuove bibite saranno disponibili in un’elegante lattina da 250ml pensata per preservare al meglio il loro gusto unico e caratterizzata da una grafica minimal e raffinata, con tonalità pastello e dettagli silver che impreziosiscono il pack con un tocco contemporaneo. "Una proposta che conquisterà in consumatori più esigenti e che porterà valore a tutta la filiera, grazie al suo gusto unico e al formato distintivo, ideale per una perfetta degustazione di qualità, ma allo stesso tempo pratico e versatile, per un consumo al ristorante, al bar, a casa, oppure on the go", continua il comunicato. I visitatori avranno la possibilità di scoprire e gustare in anteprima la nuova linea presso l'area dedicata, Padiglione C3 – Stand n.167 attivo tutti i giorni dell’evento a partire dalle ore 10.00.