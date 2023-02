Heineken compra un miliardo di Euro di azioni da Femsa

Grandi manovre finanziarie in casa Heineken. La multinazionale del beverage ha, infatti, acquisito pochi giorni da un miliardo di Euro circa in azioni da Femsa, multinazionale messicana attiva nel settore delle bevande e della ristorazione e secondo maggiore azionista di Heineken International. In dettaglio, la multinazionale olandese ha comprato 7.782.100 azioni Heineken (a 91 Euro per azione) per un totale di 708 milioni di Euro e 3.891.050 azioni di Heineken Holding a 75 Euro per azione per un totale di 292 milioni di Euro. Per il prossimo futuro, la società olandese "intende mantenere le azioni Heineken in tesoreria e le azioni Heineken Holding nel proprio bilancio", spiega in una nota.

L'acquisto fa parte dell'offerta da parte di Femsa di 1,9 miliardi di Euro in azioni Heineken e di 1,3 miliardi di Euro in azioni di Heineken Holding N.V. agli stessi prezzi per azione: l'operazione è stata completata con successo con la multinazionale messicana (di Monterrey) che ha, inoltre, collocato obbligazioni per 500 milioni di Euro, scambiabili con azioni di Heineken Holding. Messe insieme, le offerte di azioni e obbligazioni (a quest'ultima Heineken non ha partecipato) rappresentano oltre la metà dell'interesse economico di Femsa nella multinazionale olandese della birra.

La decisione di Femsa di cedere la propria partecipazione nel produttore di birra arriva dopo che l'azienda ha effettuato una revisione strategica della propria piattaforma commerciale per sostenere il prezzo delle azioni, decidendo per una serie di dismissioni fino a raggiungere l'obiettivo della cessione totale della partecipazione in Heineken. Intanto, con l'operazione conclusa oggi, la partecipazione di Femsa nel Gruppo Heineken scende dal 14,76% all'8,13%.

"La partecipazione a questa offerta azionaria rappresenta un'opportunità di investimento unica e riflette la nostra fiducia nella strategia EverGreen, che continua a guadagnare slancio -spiega l'amministratore delegato di Heineken, Dolf van den Brink-. Il nostro solido bilancio ci permette di sfruttare questa opportunità. Ciò non cambia i nostri principi di allocazione del capitale, che danno priorità agli investimenti nella crescita organica e nell'espansione della nostra attività, pur rispettando il nostro obiettivo a lungo termine di un rapporto debito netto/ebitda inferiore a 2,5x".