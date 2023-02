Beer&Food: ancora 24 ore tra quick service e... letteratura

A circa 24 ore dalla chiusura, Beer&Food Attraction si colora di incontri e di eventi significativi. Nel corso dell'esposizione alla Fiera di Rimini di IEG, è stato siglato l’accordo fra Unionbirrai e Biova Project, con l’obiettivo di combattere lo spreco alimentare. "L’obiettivo dichiarato - si legge in una nota - è quello di implementare una rete su tutto il territorio nazionale che favorisca sempre di più il recupero e la trasformazione, e creare così un modello diffuso di business sostenibile sia economicamente, sia ecologicamente. La birra rappresenta infatti un ottimo modo per recuperare gli amidacei (pane, pasta, riso)". A siglare formalmente l’accordo alla Fiera di Rimini, Simone Monetti, segretario nazionale Unionbirrai, e Franco Dipietro, fondatore di Biova Project insieme a Emanuela Barbano.

Non è mancato a Beer&Food un evento culturale. L’associazione "Le Donne della Birra" è stata protagonista con "Sorsi diVersi", un’iniziativa che abbina la degustazione di birre artigianali d’eccellenza di diversi birrifici italiani alla lettura di brani della storia della letteratura al femminile. Quattro brani per quattro birre, scelte e illustrate da Giuliana Valcavi, direttore editoriale de "Il Mondo della Birra", Nicoletta Tagliabracci, ambasciatore territoriale dell’associazione e per l’enogastronomia nelle Marche, e Federica Russo, sommelier della birra e comunicatrice di settore, che hanno coinvolto la platea in un momento di scambio, riflessione e confronto.

Si è poi parlato di "quick service", di cui Matteo Figura, direttore Foodservice Italy The NPD Group, a Beer&Food Attraction riassume così l’evoluzione di questo segmento per il fuori casa: "La crescita per ora è bassa, ma in termini di velocità si va meglio sulle voci spesa e traffico. Si va meglio sulla spesa perché l’aumento dei prezzi in quel segmento è stato assorbito dai bar che hanno un’offerta più limitata, mentre i ristoranti hanno potuto rinunciare a una parte dei menu che porta a rimodulare la spesa".



Tra gli eventi in programma per domani, si segnalano:

- Il controllo microbiologico della birra, il caso del Saccharomyces cerevisiae var. diastaticus, a cura di: CERB - Centro di Ricerca per l'Eccellenza della Birra, con Elio Moretti, dottore in ricerca in Biotecnologie degli Alimenti. 10:30 - 11:00, padiglione A7/C7

- L’evoluzione dell’ecosistema birrario nazionale: strumenti e opportunità, a cura della rivista Imbottigliamento, con Giuseppe Perretti dell’Università di Perugia. 10:30 - 11:00, padiglione A7/C7

- Hop tasting: Crop 2022, a cura di: Luppolo Made in Italy, con Simone Verlingieri Hop favorist - responsabile qualità Luppolo Made in Italy e Vincenzo Alfeo Ricercatore CERB Centro di Eccellenza di ricerca sulla Birra - Università di Perugia. 13:30 - 14:00, padiglione A7/C7

- Premiazione del Campionato del Mondo di Pizza - Pizza Senza Frontiere, a cura di: Ristorazione Italiana Magazine. 14:30 - 15:30 Pizza Arena, padiglione A1/A2

- Premiazione European Grand Prix 2023: Global Chefs Challenge, a cura di: FIC - Federazione Italiana Cuochi. 17:00 - 18:00, padiglione A3