"Crescita sostenibile" in primo piano ad Anuga 2023

"Sustainable Growth" è il tema guida di Anuga 2023, in programma a Colonia dal 7 al 11 ottobre 2023. Lo ha deciso la Anuga Community nell'ambito di una campagna digitale di comunicazione. Il salone leader al mondo per il food & beverage, piattaforma internazionale di business e fonte di ispirazioni, mette quindi in agenda una delle tematiche centrali del settore.

I riflettori saranno puntati su varie problematiche, ad esempio su come conciliare la dicotomia fra crescita economica e sostenibilità in ambito alimentare, le opportunità di una crescita sostenibile e i possibili approcci e metodologie a livello globale. Con "Sustainable Growth" Anuga convoglia l'attenzione sull'impegno e sulle soluzioni del settore, abbracciando anche gli aspetti relativi a clima e ambiente. Queste altre tematiche si riflettono non solo nei dieci saloni specializzati, ma verranno discussi in particolare nell'ambito del programma congressi ed eventi di Anuga.

L'industria alimentare mondiale sta affrontando grandi sfide: dall'aumento del fabbisogno mondiale di proteine, al cambiamento climatico, dalla crisi energetica al conflitto russo-ucraino. La richiesta di innovazioni di prodotto e soluzioni volte a migliorare in modo sostenibile il sistema alimentare mondiale ha raggiunto livelli senza precedenti.

Proprio qui si innesta Anuga con il tema guida di quest'anno: "Sustainable Growth". Il salone leader al mondo per l'industria alimentare sarà affiancato da un programma di congressi ed eventi che offrirà svariate opportunità di networking. In collaborazione con nuovi partner come Eit Food, la principale iniziativa europea per l'innovazione alimentare, si affronteranno i temi di maggior rilievo per l'industria e si presenteranno e discuteranno le innovazioni nell'ambito di conferenze, workshop, experience area e speaker session. In primo piano si imporranno argomenti come attuazione degli obbiettivi di sviluppo sostenibili (Oss), trasparenza e tracciabilità di catene di fornitura e prodotti, produzione a basso impatto climatico, coltivazione delle materie prime efficiente in termini di risorse, food waste e vie verso un sistema alimentare circolare. Un ruolo importante è attribuito anche al progresso tecnologico, spesso driver di idee innovative e novità di prodotto.

"La sfida cruciale per il futuro sarà promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile, garantendo al contempo la disponibilità delle risorse naturali indispensabili. In un'epoca di profondi cambiamenti che impattano in modo considerevole sul mercato globale, in occasione di Anuga offriamo, insieme alle aziende espositrici, alle istituzioni di riferimento e agli esperti, la possibilità di un confronto attivo su idee e possibili soluzioni. Il nostro obbiettivo è fornire un quadro completo e internazionale dei possibili approcci a una sistema alimentare sostenibile", spiega Stefanie Mauritz, direttore di Anuga.