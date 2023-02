Carrefour Italia: vendite a parità di rete al +4,2%

Prosegue il rilancio di Carrefour Italia, che chiude il 2022 con risultati positivi sia per quanto riguarda le vendite sia in termini di miglioramento della profittabilità. Le vendite a parità di rete (like for like), informa un comunicato dell'azienda, sono cresciute del +4,2%, confermando il trend positivo che si era già evidenziato nel secondo semestre del 2021, per un fatturato complessivo pari a 4,4 miliardi di euro.

"Nel 2022 - si legge nella nota - si è registrato un forte miglioramento della redditività, che conferma e consolida i progressi positivi già rilevati nel 2021. In particolare, l’ultimo trimestre del 2022 è stato il sesto consecutivo a far registrare un miglioramento della marginalità, nonostante l’aumento significativo dei costi per l’energia e l’impatto dell’inflazione. La buona performance è confermata anche dal significativo e costante miglioramento della soddisfazione dei clienti, misurata attraverso il Net Promoter Score".

Aumenta del 40% il valore dei prodotti italiani venduti nei punti vendita del brand in tutto il mondo, passando da 800 milioni di euro nel 2021 a circa 1,1 miliardi di euro. Le categorie di prodotti italiani maggiormente interessate da questa crescita sono quelle più rappresentative del made in Italy, su cui l’azienda ha investito nel corso dell’anno creando strutture e processi dedicati, vale a dire: l’ortofrutta, in particolare verso Francia, Belgio, Polonia, Romania e Dubai; i vini delle regioni italiane vinicole più rinomate; e i prodotti iconici dell’italianità, sia freschi che confezionati, rappresentati dal marchio Terre d’Italia, sempre più ricercato da consumatori in tutto il mondo per la sua autenticità.

“Gli ottimi risultati del 2022 testimoniano la validità del percorso strategico intrapreso negli ultimi anni - sottolinea Christophe Rabatel, ceo di Carrefour Italia –. Nonostante sia stato un anno sfidante, specialmente per l’impatto dei costi delle materie prime e dell’inflazione, siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi di miglioramento. Possiamo guardare con rinnovata fiducia al futuro di Carrefour in Italia e puntare a un’ulteriore crescita, facendo leva sul forte ed esteso radicamento del nostro brand sul territorio nazionale e sulla nostra capacità di valorizzare il made in Italy”. Da parte sua il cfo Luca Mammola aggiunge: “I risultati del 2022 dimostrano un consolidamento in positivo di tutti gli indicatori finanziari, compresa la marginalità e il free cash flow. Lavoreremo ulteriormente sull’ottimizzazione dei nostri processi e sul potenziamento della nostra offerta, per trasformare Carrefour Italia in un’azienda sempre più agile, moderna e competitiva”.