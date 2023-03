Cavallette, da MiniSalute ok allo Spinosad sull'erba medica

Il ministero della Salute ha firmato l’autorizzazione in deroga e in via eccezionale per contrastare la proliferazione delle cavallette. Il parere favorevole da parte del ministero è arrivato ufficialmente il 23 febbraio scorso: da quella data e fino al 22 giugno 2023, nella lotta all’infestazione da cavallette in Romagna come in Sardegna sarà pertanto autorizzata l’estensione di impiego su erba medica della sostanza attiva Spinosad.

Un provvedimento necessario quanto tempestivo alla luce degli effetti provocati dalla siccità nell’estate dell'anno scorso quando, in un’area della Romagna compresa tra la Valle del Savio, del Bidente e delle Colline Ravennati, imponenti sciami di cavallette avevano distrutto diversi giovani medicai defogliandoli completamente e obbligando gli agricoltori a intervenire con una nuova aratura e un’ulteriore semina.

Il provvedimento è stato richiesto al ministero da Aife/Filiera italiana foraggi all’indomani di una valutazione condotta dai Servizi fitosanitari della Regione Emilia-Romagna con il supporto dei tecnici del Collegio periti agrari della Romagna che a luglio 2022 avevano capillarmente monitorato e mappato i danni causati al territorio in questione dall’infestazione di cavallette.

“Aife si è fatta carico di un problema legato ai cambiamenti climatici con i quali negli anni a venire dovremo continuare a confrontarci -spiega il presidente, Gian Luca Bagnara-. L’accoglimento della nostra proposta da parte del ministero e degli Organi competenti, che si sono mossi con tempestività per favorire gli interventi di bonifica delle aree interessate al fine di preservare i pascoli e i foraggi delle aree di collina, dimostra l’importanza del lavoro di squadra attraverso il quale si può agire con una logica razionale e chirurgica per il ripristino dell’equilibrio di questi territori”.

L’autorizzazione in deroga della sostanza attiva Spinosad su erba medica in Romagna e in Sardegna riguarderà potenzialmente un’area di circa 50.000 ettari: in realtà la superficie potrebbe essere inferiore perché gli interventi non andranno effettuati a pieno campo ma solo negli avvallamenti e nelle crepe dei terreni dove le cavallette, proprio in questo periodo a ridosso della primavera, depongono le uova.

“L’attività di scouting che verrà svolta dai tecnici del Servizio Fitosanitario dell’Emilia Romagna è la dimostrazione di come sia importante agire per contrastare sul nascere le infestazioni rispettando l’equilibrio di questi territori -sottolinea Bagnara-. Con la richiesta di autorizzazione in deroga e in via eccezionale dell’impiego della sostanza attiva Spinosad su erba medica, peraltro prevista dall’articolo 53 del Regolamento 1107/2009, Aife si è mossa proprio in questa direzione".

"Il nostro obiettivo -aggiunge il presidente- è quello di rafforzare la filiera dei foraggi ponendo al centro dell’attenzione i territori dove vengono coltivati preservandone l’ecosistema. In una situazione emergenziale è giusto utilizzare i mezzi tecnici immediatamente disponibili rispettando tutte le clausole previste, ma siamo convinti che vada sempre più incentivata la logica legata alla lotta biologica e/o integrata”.