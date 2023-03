Siccità /3. Lollobrigida: "Indispensabili interventi di lungo periodo"

Gli eventi siccitosi si susseguono ormai da una ventina d'anni, coinvolgendo anche territorio fino a poco tempo fa estranei al fenomeno. A tale scopo, il Governo Meloni è dovuto intervenire. Il tema è stato affrontato nel pomeriggio dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nel corso di un question time alla Camera dei deputati. “I cambiamenti climatici hanno messo a dura prova il sistema mondiale e in particolare il nostro sistema agricolo - ha spiegato il ministro -. L’agricoltura sconta le problematiche pesanti che hanno diretto impatto sui prezzi al consumo. E questo ricade poi sui cittadini e non per colpa degli agricoltori ma per la crescita dei costi di produzione o della diminuzione del quantitativo prodotto. Gli eventi siccitosi si susseguono in Italia ormai da vent’anni e sono sempre più presenti, anche in regioni dove il fenomeno non era conosciuto. Sostenere con ogni mezzo cittadini e imprese è un obbligo per lo stato e un impegno di questo Governo”.

Lollobrigida ha poi ricordato che “dopo pochi mesi dall’insediamento del governo", lui stesso ha "firmato i decreti di eccezionale avversità atmosferiche per tutte le regioni colpite dalla siccità nel 2022, consentendo l’erogazione delle risorse. Il 26 gennaio scorso è stato approvato il piano di gestione per il rischio per il 2023 che prevede, tra l’altro, l’entrata a regime del fondo mutualistico nazionale agricolo contro le avversità catastrofali, e che rappresenta per le imprese agricole una rete di sicurezza a copertura dei rischi derivanti da eventi catastrofali come la siccità".

Tale fondo "con una dotazione di 350 mln l’anno contribuirà ai pagamenti dei premi assicurativi per le polizze che gli agricoltori stipuleranno a copertura dei rischi. Non è possibile tuttavia - ha puntualizzato il ministro - affrontare il problema della siccità senza programmare una serie di interventi strategici di breve, medio e lungo periodo ed è per questo che abbiamo riunito oggi una cabina di regia con gli altri ministri e presieduta dal presidente Meloni per intervenire nell’immediato e recuperare le criticità".

"Visto che le nostra aziende agricole consumano il 53% dell’acqua - ha concluso - è un problema prioritario da affrontare per il ministero".