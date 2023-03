Coricelli entra in Filiera Italia

Un ingresso che premia il percorso di valorizzazione dell’olio Made in Italy che l’azienda ha avviato negli ultimi anni puntando su trasparenza, sostenibilità, innovazione e su progetti di filiera in grado di unire mondo agricolo, industria e distribuzione.



Coricelli, azienda olearia di Spoleto (PG), entra a far parte di Filiera Italia l’alleanza nazionale della produzione agricola, dell’industria alimentare e della distribuzione in cui valori e impegni comuni vengono condivisi nell’ottica di lavorare in sinergia per valorizzare e promuovere la distintività delle eccellenze alimentari ed i principi della dieta mediterranea.

“E’ un privilegio essere stati accolti da Filiera Italia e siamo onorati di entrare a far parte di questa realtà. Rappresenta per noi un’opportunità per spingere ulteriormente l’acceleratore sulla filiera produttiva, per valorizzare l’olio extravergine d’oliva italiano di qualità, il lavoro degli olivicoltori e ridare competitività ad un settore che per troppi anni è rimasto immobile”, commenta Chiara Coricelli, amministratore delegato di Pietro Coricelli Spa.

L’azienda olearia di Spoleto da anni è impegnata su questo fronte investendo in contratti di filiera e portando sugli scaffali della GDO l’olio evo 100% italiano “firmato dagli agricoltori italiani”. Un prodotto questo che ha già riscosso un grande successo nelle preferenze dei consumatori, oggi sempre più attenti all’origine del prodotto locale e più sensibili verso le aziende con una solida reputazione e che, con trasparenza e serietà, si impegnano in piani di sostenibilità.

“Abbiamo lavorato molto a questo progetto che unisce sostenibilità e qualità per valorizzare la diffusione dell’olio extra vergine 100% italiano, stabilizzando le condizioni economiche della vendita per tutelarne la produzione e premiare il lavoro degli agricoltori. Un esempio concreto di quello che si può fare quando si agisce con una visione integrata e interconnessa e in questo caso legando insieme mondo agricolo, industria e distribuzione. Consapevoli di tutto ciò siamo fortemente convinti che possano nascere sinergie importanti con Filiera Italia ed i suoi partner per proseguire in questa direzione e sviluppare progetti che mettono al centro una filiera olivicola sempre più sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale”, conclude Chiara Coricelli.