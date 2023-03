L'impegno di Nestlè per la formazione aziendale

Si è appena concluso il master aziendale realizzato per Nestlé “Data Engineering and Applied Intelligence” dal centro di innovazione digitale Cefriel con il Politecnico di Milano. Cefriel supporta Nestlé dal 2015, collaborando a progetti di innovazione digitale in diverse aree di business e funzionali, da iniziative interne all’azienda, con obiettivi di efficientamento e abilitazione a nuove opportunità di business, a progetti customer-facing per un miglior ingaggio del cliente finale. La relazione si è consolidata e sviluppata negli anni su ambiti applicativi e tecnologici dall’Iot (Internet of Things) all’IIoT (Industrial Internet of Things), data analytics, metodi e strumenti innovativi di visualizzazione dei dati, ecosistemi digitali.

La progettazione del master si è inserita in questo percorso di crescita delle capability dell’azienda nella gestione dei dati: assieme al centro di innovazione digitale, Nestlé ha definito le skill necessarie per l’upskilling di un selezionato team internazionale di venti professionisti a cui è stato affidato il compito di supportare lo sviluppo del business tramite l’applicazione di tecniche avanzate di data engineering e intelligenza artificiale.

A conclusione del master - della durata di due anni, per 400 ore di lezione online in inglese accompagnate da project work - si sono diplomati venti partecipanti provenienti da tutte le principali aree geografiche dove opera l’azienda. Il programma ha affrontato diversi temi di data engineering, data science e intelligenza artificiale, sviluppando le competenze per la gestione dell’intero processo dalla data ingestion alla data Preparation alla data analytics avanzata tramite modelli di deep learning

I project work realizzati negli ultimi mesi del programma e discussi nella presentazione finale hanno dimostrato la gamma di possibili applicazioni degli apprendimenti sviluppati, dall’analisi dei dati di marketing e vendita allo sviluppo di data assett condivisi tra funzioni diverse.

Le competenze apprese, insieme alle evidenze emerse dai project work, hanno consentito di identificare opportunità di innovazione in diverse aree funzionali ed applicative di Nestlé. "Uno degli elementi chiave della strategia di analisi e dati aziendali di Nestlé è il pillar talent and culture supportato dalla data literacy. Questo programma è stato un passo fondamentale in questo percorso non solo per i professionisti, ma anche per i business translator che possono ora supportare Nestlé verso questo obiettivo", ha sottolineato Vikrant Bhan, head of analytics, data & integration di Nestlé It.