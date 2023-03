Nasce la sdraio di Estathé by Seletti

Estathé rappresenta da sempre un chiaro riferimento all’estate. D'altra parte il nome stesso richiama a questa parte dell'anno da tempo accompagnata dalla bevanda nata da una vera infusione di foglie di the. È proprio sull’originalità e sulla voglia di allegria di estate che si fonda la collaborazione di Estathé con l’azienda italiana di design Seletti, che sarà svelata durante la Milano Design Week 2023, in programma dal 18 al 23 aprile.

Proprio in questa occasione, infatti, i due brand presenteranno la nuova sdraio Estathé by Seletti: la tradizionale seduta in legno simbolo dell’estate italiana viene trasformata delle inconfondibili grafiche a tema Estathé. Un oggetto di design "iconico, colorato e divertente destinato a diventare un vero e proprio must have di tutti gli Estathè lovers", come sostiene una nota ufficiale dell'azienda del Gruppo Ferrero.

Per averla basterà partecipare al concorso acquistando nel periodo dal 14 aprile al 7 maggio 2023, almeno 2 confezioni della bevanda a scelta tra la bottiglia da 1,5 litri, la bottiglia da 1 litro e il tris di bicchierini oppure 4 confezioni della bottiglia da 0,4 litri, conservando la prova d’acquisto in originale.

A partire dalle ore 9 e fino alle 23 nel periodo dal 14 aprile 2023 all’8 maggio 2023, sarà sufficiente collegarsi al sitowww.estathe.it, caricare la foto della prova d’acquisto e scoprire subito se si è tra i fortunati vincitori di una delle sdraio Estathé by Seletti in palio ogni ora. Per tutti i partecipanti al concorso inoltre un premio digitale certo firmato Seletti.