Mib: consegnati i diplomi in Wine Business Management

Il Mib Trieste School of Management celebra il Graduation Day del corso di Wine Business Management, un programma di eccellenza che forma professionisti altamente qualificati nel settore del vino. Il programma nasce dopo una lunga esperienza nell'alta formazione focalizzata sul medesimo settore, iniziata già nel 2002, anno in cui Mib Trieste, per prima in Italia, lancia un percorso manageriale per il settore enologico.

A ricevere l’attestato ieri sono stati quindici studenti provenienti da tutta Italia, che vanno ad aggiungersi ai 170 che hanno frequentato il Wbm nel corso di questi dieci anni in cui il Mib ha formato professionisti del settore vinicolo ed enologico a tutti i livelli: operatori nell’ambito ricettivo, sommelier, imprenditori, sono i profili che a Trieste hanno trovato il modo di rendere la propria azienda più competitiva aumentando il proprio know-how manageriale.

"Con la specializzazione in Wine Business Management i partecipanti acquisiscono le più aggiornate tecniche di management – ha dichiarato Pierpaolo Penco, responsabile area wine business - e sviluppano conoscenze e competenze con le quali guidare con più efficacia i processi dell’azienda vinicola e migliorarne il posizionamento competitivo in un contesto internazionale. Il settore del vino italiano è uno dei maggiori esportatori al mondo e si distingue per la sua eccellenza qualitativa. Tuttavia, il mercato globale del vino è altamente competitivo e dinamico per modalità di distribuzione e vendita, per varietà delle logiche di consumo, per tassi di crescita e per innovatività dei processi di business. Il corso di Wine Business Management affronta queste sfide preparando i partecipanti a crescere su mercati esteri altamente competitivi e a sviluppare una conoscenza approfondita del business del vino".

Giunto alla decima edizione (2022-23), il programma Wbm si è articolato in sei diversi corsi frequentabili anche singolarmente, con diritto a un attestato di frequenza per ogni corso.

Il programma è stato costantemente aggiornato per ottimizzare alcuni risultati tra cui un’approfondita conoscenza e gestione dei clienti e dei consumatori, sia nel mercato interno sia a livello internazionale, un focus sui principali trend vinicoli e sulla competizione globale, una migliore comprensione degli strumenti operativi più attuali, a iniziare dalla comunicazione, necessari a tradurre in azioni efficaci le strategie aziendali, e una più completa integrazione delle diverse funzioni all’interno della catena del valore aziendale, al fine di rafforzarne sia la gestione manageriale che la generazione di valore in tutte le sue diverse fasi.

Alle lezioni in aula si affianca un ciclo di webinar di approfondimento, mentre i partecipanti all’intero percorso hanno accesso a alcune attività gratuite, tra cui un programma di leadership dynamics individuale o altri corsi più strettamente manageriali. L'undicesima edizione del programma Wine Business Management avrà inizio a novembre 2023.