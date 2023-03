Ospitalità Italiana nel Mondo: oltre 2.250 imprese ottengono il marchio

Da una recente indagine condotta presso i gestori degli esercizi della rete Ospitalità Italiana nel mondo sono emersi una serie di dati significativi. Il 92% delle strutture ha una clientela abitualel’80% dei gestori è nato o vissuto in Italia; il 64% ha aderito all’iniziativa per vedersi riconosciuta una chiara identità nazionale a seguito dell’esposizione del marchio Ospitalità Italiana, gli esercizi hanno registrato maggiori richieste di informazioni da parte dei clienti (59%) e congratulazioni (38%); l’85% non ha apportato modifiche alle ricette originarie; l’80% dei clienti manifestano interesse nell’origine delle ricette per valorizzare la propria offerta; il 77% degli esercenti punta sulla corretta spiegazione di ricette e prodotti italiani; il 69% sull’illustrazione nei menu degli ingredienti originali italiani. Un esempio tra i tanti del valore del progetto nel sostenere la passione internazionale per il made in Italy nel mondo, è rappresentato dalla Corea del Sud, dove la Camera di commercio italiana nel paese ha certificato nel corso degli anni 39 imprese, tra cui 32 ristoranti, quattro gelaterie e tre pizzerie.

Ospitalità Italiana nel Mondo è il progetto internazionale avviato nel 2010 da Unioncamere con il supporto scientifico di Isnart (Istituto nazionale di ricerche turistiche) per garantire al consumatore standard qualitativi sulle imprese ricettive e ristorative certificate, con l’obiettivo di promuovere e sostenere i prodotti, il servizio e lo stile italiano nel mondo. Oggi vanta oltre 2.250 imprese che hanno ottenuto il riconoscimento del marchio, diffuso in ben 60 nazioni, di cui 27 europee e 33 extraeuropee, grazie al coinvolgimento di oltre 70 Camere di commercio italiane all’estero. Il marchio identifica e valorizza gli esercizi che fanno della qualità e del made in Italy gli elementi cardine della propria attività. Secondo gli ultimi dati disponibili i ristoranti e le pizzerie gestite da italiani all’estero sono 72mila con un fatturato di oltre 27 miliardi di euro l’anno.

“Sono convinto che il marchio Ospitalità Italiana, possa sostenere i nostri operatori all’estero a veicolare l’unicità e l’autenticità del made in Italy, a dispetto degli innumerevoli tentativi di imitazione dei nostri prodotti e della nostra tradizione, rafforzando contestualmente l’export dei nostri prodotti, anche di nicchia", dichiara Roberto Di Vincenzo, presidente di Isnart. "Un sentito ringraziamento va all’incessante supporto della rete delle Camere di commercio italiane all’estero per il sostegno offerto non solo alle imprese italiane all’estero, ma anche ai consumatori di tutto il mondo, aiutandoli a riconoscere e apprezzare la vera cucina italiana”.